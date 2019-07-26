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27.07.2019
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Burak Yılmaz’dan transfer söylentilerine yalanlama

birgun.net birgun.net

Beşiktaş’ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz hakkında çıkan transfer iddialarını, “Evet gidiyorum ama şampiyonluğa doğru gidiyorum” diyerek yalanladı.

Bir süredir İtalya’ya transfer olacağı yönünde haberler çıkan Burak Yılmaz, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdürürken Burak Yılmaz, ilk kez takımla birlikte idmanda yer aldı.

Fanatik’ten Orhan Yıldırım’ın haberine göre golcü futbolcu, antrenman yapılacak sahaya doğru giderken hakkında çıkan transfer iddialarına, “Evet gidiyorum ama şampiyonluğa doğru gidiyorum. Beşiktaş ile sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak için yola çıkmış durumdayım. Takımla birlikte antrenmanlara başladım. Umarım hem benim hem de takımımız için hayırlısı olur” yanıtını verdi.

34 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon siyah beyazlılarla 22 resmi müsabakada forma giyerken 16 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

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