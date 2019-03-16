“Burası mutluluk adası olacak”

CHP’liler Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül için esnafları ziyaret etti, oy istedi.

CHP Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül’e destek vermek için Büyükada’ya gelen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Enis Berberoğlu ile CHP’li Barış Yarkadaş, esnafları ziyaret etti.

Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül ile İlçe Başkanı Ercan Akpolat’ın karşıladığı CHP’li heyet, önce Seçim Bürosu’nu ziyaret etti. Ardından ise büronun önünde partililerle halay çekti.

Kalabalık bir partili topluluğu ile Adalar esnafını ziyaret eden CHP’liler, esnaflardan Erdem Gül için oy istedi.

Bu sırada bir manavı da ziyaret eden Gürsel Tekin, “AKP tarımı bitirdi. Fiyatlar cüzdanları yakıyor. Halkımız AKP yüzünden temel ihtiyaç maddelerini bile alamıyor. Bu çileye 31 Mart’ta son vereceğiz” dedi.

CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş ise “Erdem Gül, AKP’nin yaşam kalitesini ve siluetini bozmaya çalıştığı Adalar’a gözü gibi bakacak ve rantiyerlere taviz vermeyecektir” diyerek CHP’ye oy verilmesi çağrısında bulundu.

CHP Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül ise “Burayı bir özgürlük, barış ve mutluluk adası haline getireceğiz. Adalar halkı büyük bir dayanışma örneği göstererek geleceğine sahip çıktığını ortaya koyuyor” diye konuştu.