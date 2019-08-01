Bursa’da aranan 9 yaşındaki çocuk ilaç tankerinde ölü bulundu

Ailesiyle birlikte tarladan geldikten sonra bir daha haber alınamayan ve arama kurtarma ekiplerinin 6 saat boyunca meyve bahçeleri ve su kanallarında aradığı minik Yunus Emre, evinin bahçesinde bulunan ilaçlama tankerinde ölü bulundu. Yunus Emre’yi öldürdüğünü itiraf eden 17 yaşındaki ağabeyi tutuklandı.

İlçeye bağlı kırsal Kumlukalan Mahallesi’nde, 9 yaşındaki çocukları Yunus Emre Akyol’dan haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

En son akşam saatlerinde görülen çocuğun kaybolduğu ihtimalini değerlendiren jandarma ekipleri, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü, Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT), ANDA Arama/Kurtarma, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve BEŞİR Derneği ekipleri ile yakınlarıyla birlikte Akyol’u aramaya başladı.

Gruplara ayrılan ekipler, mahalleye yakın tarla ve arazilerde çocuğu aradı. Uzun süre gerçekleştirilen aramalarda bir ize rastlanamadı.

Çocuğun evinin avlusunda arama yapan ekipler, tarım için kullanılan ilaç tankerinin içerisinde hareketsiz yatan Yunus Emre Akyol’u fark etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun cansız bedeni tankerden çıkarılarak evin yanındaki akaryakıt istasyonunun ofis kısmına götürüldü. Savcının incelemesinin ardından Akyol’un bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tanık olarak ifadesine başvurulan çocuğun 17 yaşındaki ağabeyi Ö.F.A, çelişkili beyanlarda bulunması üzerine gözaltına alındı. Ö.F.A, savcı huzurunda alınan ifadesinde kardeşini öldürerek ilaçlama tankerine attığını itiraf etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.F.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik yetkilileri, kısa sürede kayıp çocuğun bulunduğunu ve cinayetin aydınlatıldığını bildirdi.