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10.07.2019
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Bursa’da bir kadın nişanlı olduğu erkek tarafından öldürüldü

birgun.net birgun.net

Bursa’da Yunus Emre Akar isimli erkek, nişanlı olduğu ve düğünden bir gün önce gelinlik alışverişine çıkmak için evine gittiği Songül Y.’yi döverek, ölüme terk etti.

Bayıldığını düşünüp, fatura ödemeye giden Yunus Emre Akar, geri geldiğinde Songül Y.’yi bıraktığı gibi hareketsiz bulunca sağlık ekiplerine haber vererek kaçtı.

Yoğun bakımda tedaviye alınan Songül Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kameralarını inceledi. Olay saatinde eve sadece Yunus Emre A.’nın girip çıktığı tespit edildi. Yunus Emre A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Yunus Emre A., nişanlısını dövdüğünü, bayıldığını düşünüp evden çıktığını, geldiğinde de bıraktığı gibi bulunca korkup sağlık ekiplerine haber verdiğini söyledi. 

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Yunus Emre A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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