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28.05.2019
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Bursa’da hastane müdüründen ilginç vurgun: 1,5 tonluk morgu hurdacıya sattı

Bursa'da İznik Devlet Hastanesi'nde müdürün ilginç bir vurgun yaptığı ortaya çıktı. Söz konusu müdürün 1,5 tonluk morgu hurdacıya sattığı belirlendi.

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Bursa’nın İznik ilçesindeki Devlet Hastanesi’nde 3 bölümden oluşan 1.5 tonluk morgun kaybolmasıyla ilgili soruşturmada sonucunda hastane müdürünün morgu hurdacıya sattığı ortaya çıktı.

Bursa’nın İznik İlçesi’nde yeni yerine taşınan devlet hastanesinin 3 göz bölümden oluşan 1.5 tonluk çelik morgu ortadan kayboldu. 

Devlet Hastanesi’nde görevli bir temizlik işçisi, Başhekim Dilek Doğan Baş’a hastane morgunun gece kamyonete yüklenilerek götürüldüğünü söyledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Konuyla ilgili soruşturma başlatan başhekim, teknik servis görevlilerinin ifadesini aldı. Görevliler ifadelerinde, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Ömer Y.’nin kendilerine “morgu sat” talimatı verdiğini ve bu talimat üzerine kendilerinin de morgu hurdacıya sattıklarını söyledi.

Başhekim Uzm. Dr. Dilek Doğan Baş, Ömer Y. hakkında idari soruşturma başlatırken, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü konuyu incelemeye aldı. İl Sağlık Müdürlüğü, 1 aylık soruşturma sonunda Ömer Y.’ye idari cezai işlem uygularken, Sağlık Bakanlığı’nın olayla ilgili kararı bekleniyor.

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