22.1 C
Istanbul
25.05.2019
Anasayfa GÜNCEL Bursa'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: Yaralılar var

Bursa’da işçileri taşıyan midibüs devrildi: Yaralılar var

birgun.net birgun.net

Bursa’da, kontrolden çıkan servis midibüsü, refüjdeki direğe çarparak devrildi. Kazada, sürücünün de aralarında olduğu 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl ilçesinde meydana geldi. OSB’deki mobilya firmasından aldığı işçileri Akhisar Mahallesi’ne götüren Savaş Gündüz’ün yönetimindeki 16 S 6129 plakalı servis midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda refüjdeki direğe çarparak devrildi. 

Kazada, sürücü Gündüz ile işçilerden İnan Gürler (36), İbrahim Bayram (46), Deniz Öztürk (31), Meryem Çağlayan(51), Sadettin Aydın (58), Kadir Kahraman (28), Songül Berksoy (40), Fahriye Korkmaz (42) ve İsa Taşçı (32) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,061AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Bursa’da işçileri taşıyan midibüs devrildi: Yaralılar var

birgun.net -
Bursa'da, kontrolden çıkan servis midibüsü, refüjdeki direğe çarparak devrildi. Kazada, sürücünün de...
Devamını Oku

Halfeti’de gözaltına alınanların gözaltı süresi uzatıldı

birgun.net -
Urfa Barosu İnsan Hakları Merkezi, Halfeti’de yaşanan çatışmanın ardından gözaltına alınan 20...
Devamını Oku

Tayland’da kimyasal madde taşıyan gemi yandı: 130 kişi hastanelik oldu

birgun.net -
Tayland’ın Chonburi eyaletinde bulunan Bang Lamung bölgesindeki Laem Chabang limanında, kimyasal madde...
Devamını Oku

Genco Erkal: Hırsız, halkın verdiği mazbatayı seçilmiş başkanın elinden çalandır

birgun.net -
Erdoğan'ın "Herhalde bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız” sözlerine...
Devamını Oku

Elektronik YDS’de bilgisayarlar dondu

birgun.net -
Türkiye’nin her yerinden adayların katılımıyla yüz tanıma sistemiyle katıldığı, İstanbul, Ankara ve...
Devamını Oku

Ankara’nın ilk çizgi roman festivali başladı

birgun.net -
Ankara Comics and Art Festivali, başkentli çizgi roman tutkunlarına kapılarını açtı. 
Devamını Oku

Kedi Tombi’den sınıf arkadaşlarına veda

birgun.net -
İzmir”de öğrencilerin sınıfta baktığı kedi Tombi, okulların tatile girmesinin ardından yurt dışına...
Devamını Oku

Marcelo’dan transfer açıklaması

birgun.net -
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Brezilyalı futbolcu Marcelo, Fransız ekibi Lyon'dan ayrılacağı...
Devamını Oku

Meksika’da askeri helikopter düştü: 6 ölü

birgun.net -
Meksika’da deniz kuvvetlerine ait bir helikopter ormanlık bölgeye düştü. Kazada 6 kişi...
Devamını Oku

Saray’dan DW Türkçe’nin ‘Albayrak’ haberine ilişkin açıklama

birgun.net -
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi