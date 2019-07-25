Bursa’da iştirakler AKP il teşkilatına çevrilmiş

Bursa’daki kadrolaşma, Büyükşehir Belediyesi’ni adeta AKP’nin paralel bir il teşkilatı haline getirdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyenin iştirak şirketlerinin tamamının yönetim kurulu başkanlığına kendisini atadı. Yönetim kurulu başkanvekilliği kadrolarının hepsi de AKP’ye yakın isimlerden oluşturulmuş; bunların üçü aynı zamanda AKP Bursa İl Yönetim Kurulu Üyesi.

BURSA’DA ‘TEK ADAM’

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bağlı kuruluşları ve iştiraklerinin toplam sayısı 10. Bunlar içerisinde yer alan BURBAK, BURULAŞ ile birleştirildi. Jeotermal A.Ş.’ye dair bir bilgi ise Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde mevcut değil. BİNTED olarak adlandırılan Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt, Eğitim, Danışmanlık İmar İnşaat Ve Tic. Ltd. Şti’nin ‘Ortaklar Kurulu Başkanı’ Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş. Aktaş ayrıca belediye bağlı kuruluş olan BUSKİ’nin kanun gereği yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyor.

Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geri kalan altı şirketin tamamında yönetim kurulu başkanlığına kendini atadı.

BAŞKANVEKİLİ VE AKP İL YÖNETİCİSİ

Ancak iştiraklerdeki durum bununla sınırlı değil. İştiraklerde yönetim kurulu başkanvekilliği görevine atanan kadroların tamamı AKP’ye yakın isimlerden seçilmiş. Hatta bunların üçü doğrudan AKP Bursa İl Yönetim Kurulu’nda yer alan isimler.

İştiraklerdeki yönetim kurulu başkanvekilliği görevinde olan isimler şöyle:

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• Kısa adı BURKENT olan Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji San. ve Tic. A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanvekili Hüseyin Ömer Aybar, aynı zamanda AKP Bursa İl Yönetim Kurulu Üyesi.

• Kısa adı BURFAŞ olan Bursa Park Bahçe Sosyal ve Kültürel Hizmetler A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanvekili Gülten Doğrul da aynı zamanda AKP Bursa İl Yönetim Kurulu Üyesi.

• Kısa adı BURULAŞ olan Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği Turizm San. Ve Tic. A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanvekili olan Bülent Kandemir de AKP Bursa İl Yönetim Kurulu Üyesi.

• Kısa adı BESAŞ olan Bursa Ekmek Sanayi ve A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanvekili olan Mustafa Bektaş, 2018’deki genel seçimlerde AKP’den milletvekili aday adayı oldu.

• Tarım A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AKP Grup Sözcülüğü görevinde bulunan Ercan Barutçuoğlu.

• Kısa adı Kültür A.Ş. olan Bursa Kültür Sanat Ürünleri ve Turizm Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanvekili Fehim Ferik uzun yıllardır Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan bir isim. Ferik, geçmişte AKP’ye yakınlığıyla bilinen İhlas Haber Ajansı’nın Spor Müdürü olarak görev yapmış.

‘HUZUR HAKKI’ NE KADAR?

Belediye iştirakleri yönetim kurulu üyelerinin ‘huzur hakkı’ adındaki ödemeyi alıp almadıkları veya alıyorlarsa hangi meblağda olduğu ise bilinmiyor. Söz konusu ‘huzur hakkı’ bilgilerinin yer aldığı genel kurul kararları, hiçbir iştirak şirketi tarafından paylaşılmış değil.