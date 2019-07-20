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21.07.2019
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Bursa’da maaşlarını ve tazminatlarını alamayan Slam Tekstil işçileri eylem yaptı

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Bursa’da 1 Haziran’da kapatılan tekstil fabrikasından maaşlarını ve tazminatlarını alamayan 132 işçi, Teksif ve Türk İş Sendikalarının temsilcileri ile birlikte fabrika önünde eylem yaptı. 6 bin ila 85 bin lira arasında kıdem tazminatı olan işçiler haklarını alana kadar eylemlerine devam edeceklerini açıkladı. 

Bursa’da Bugün’de yer alan habere göre Kestel ilçesinde bulunan ve 20 yıldır hizmet veren Slam Tekstil fabrikası 1 Haziran’da kapatılmıştı. İzne çıktığını sanan işçiler, maaşlarını ve tazminatlarını alamayacaklarını anlayınca fabrika önünde eylem yaptı. TEKSİF ve Türk İş Sendikası’nın düzenlediği eylemle fabrika önünde toplanan mağdur 132 işçi haklarının bir an önce verilmesini istedi.

Eylemde mağdur olan 132 işçi adına basın açıklaması yapan TEKSİF Bursa Şube Başkanı Nihat Şeker, “Sabahtan akşama kadar çalışıp konfeksiyon üretimi yapan bu insanlar alamadıkları 2 aylık maaşlarının ve kıdem tazminatlarının ne olacağını merak ediyor. Burada bulunan 132 işçinin 6 bin ila 85 bin lira arasında kıdem tazminatı alacağı bulunmaktadır. TEKSİF olarak biz mücadelede sonuna kadar gideceğiz. Firma yetkilisi Ağustos- Eylül gibi kimsenin kuruşunun kalmayacağını söylüyor ancak önümüze herhangi bir ödeme planı çıkarılmıyor. Zor bir süreç gerçekten bu fabrikada 18 yıl çalışmış arkadaşlarımız var. Çoluğunu çocuğunu evinde bırakıp alın teri peşinde koşan bu insanların emeği bizim için kutsaldır. Haklarının son kuruşunu alana kadar mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.

Türk İş 8.Bölge Temsilcisi Ruhi Biçer de, “Yasal olarak yapılması gerekenleri gerek alanda gerekse adliyede nerede ne gerekiyorsa yapacağız. Herkes bilir kıdem tazminatı denilen şey kızımızın gelinliği, oğlumuzun damatlığı, ev hayalimiz ve birçok umudumuzdur. Bu hak  bu emek alınana kadar bu mücadele sürecektir” dedi.


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