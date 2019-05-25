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25.05.2019
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Bursa’da özel hastanenin zemin katında yangın

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Fotoğraf: DHA

Bursa’da özel bir hastanenin zemin katındaki elektirik trafosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Tedbir amaçlı hasta ve çalışanlar tahliye edilirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkez Yıldırım ilçesi Ankara yolu üzerindeki özel bir hastanenin zemin katındaki elektrik trafosunda, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın sırasında binanın içine yoğun duman yayıldı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Panik yaşanan hastanede, hastalar ve çalışanlar, tahliye edildi. Dumandan etkilenmemeleri için vatandaşlara maske dağıtıldı.

Gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle bir süre hasta alımı yapılamadı. 

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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