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08.07.2019
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Bursa’da trafo arızası: İl genelinde elektrik kesildi

Bursa'da trafo arızası sebebiyle il geneline elektrik verilemediği açıklandı.

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Bursa’da, Türkiye Elektrik İletim A.Ş’ye (TEİAŞ) ait trafo merkezinde meydana gelen arıza nedeniyle il geneline elektrik verilemiyor.

Vali Yakup Canbolat, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafo merkezinde büyük bir mekanik arıza meydana geldiğini söyledi.

Arıza nedeniyle il geneline elektrik verilemediğini belirten Canbolat, “Bütün ekipler arızanın gerçekleştiği trafo merkezine yoğunlaştı, müdahale ediyor.” dedi.

Canbolat, tahminen 2 saat sürecek çalışmanın ardından il geneline yeniden elektrik verilmeye başlanacağını kaydetti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bursa Valiliği’nce kent genelinde meydana gelen elektrik kesintisiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Kesintinin TEİAŞ’a ait Büyük Trafo Merkezi’ndeki mekanik arızadan kaynaklandığı, 2 saat içinde kent geneline elektrik verilmeye başlanacağı belirtilerek, şöyle denildi: 

“08 Temmuz 2019 Pazartesi saat 12.45 civarında ilimiz genelinde yaşanan elektrik kesintisi; TEİAŞ’a ait Büyük Trafo Merkezinde meydana gelen büyük mekanik arıza nedeniyle gerçekleşmiş olup, ekiplerin arızaya müdahalesinin ardından kopan iletkenin kaldırılabilmesi için çalışmalara başlanılmış ve arızadan izole edilen bölgelere enerji verilmeye başlanılmış olup, 2 saat içinde de il genelinde elektrik verilmeye başlanılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Kaynak:AA-DHA

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