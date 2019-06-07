Bursa’da transfobik saldırı

Bursa’da Ertan A., internetten tanışıp buluştuğu Deniz T.’yi, transseksüel olduğunu öğrenince, sokak ortasında dövdü. Ertan A.’ya tepki gösteren çevre sakinleri, polis ve mahalle bekçileri tarafından sakinleştirildi. Gözaltına alınan Ertan A., basın mensuplarının neden yaptın sorusuna, “Sen sor diye yaptım” yanıtını verdi.

Olay, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Sosyal medya üzerinden yaklaşık bir haftalık yazışmanın ardından Ertan A., Deniz T.’yi evine davet etti. İkili Ertan A.’nın evinin önünde buluştu. Deniz T.’nin transseksüel olduğunu söylemesiyle başlayan tartışma sonrası sonrası Ertan A. kaldırımdaki parke taşıyla Deniz T.’ye vurmaya başladı. Olayı gören çevre sakinleri araya girdi.

Deniz T.’yi bırakıp, kaldırımda sigara yakan Ertan A., kendisine tepki gösteren mahallelinin saldırısına uğradı. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Deniz T., ambulansla Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gelen polis ekipleri, Ertan A.’yı evinde gözaltına aldı. Bu sırada tepkilerini sürdüren çevre sakinlerini, mahalle bekçileri sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık raporu alınmak üzere hastaneye götürülen Ertan A., basın mensuplarının neden yaptın sorusuna, “Sen sor diye yaptım” cevabını verdi. Ertan A., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.