Bursa’dan Dersim’e 5 bin fidan

‘Dersim’de tarımsal kalkınma’ için Bursa’da bir araya gelen yurttaşlar Dersim’e 5 bin fidan gönderdi.



Dersim’de tarımsal kalkınmayı sağlamayı hedefleyen ‘Dersim’de Tarımsal Kalkınmanın Ön Çalışma Grubu’, fidanları yurttaşlara ücretsiz dağıtıyor.

Çalışma Grubu Başkanı Kenan Sungur bölgede daha önce fizibilite çalışması yaptıklarına değinirken, “Buna istinaden fizibilite raporundan çıkan sonuçta aşı ve budama kursları açma gereksinimi duyduk. Şimdiye kadar bölgeden 100 kişi getirdik ve Bursa Kestel’de bu kişilere aşı ve budama eğitimi verdik. Bölgede bu kursları ziraat odaları ve ilçe tarımlar üzerinden tetiklemeye çalışıyoruz” dedi.



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Kooperatif ve üretim birlikleri kurmak istediklerini açıklayan Sungur, “Yörede yaşlı cevizlerin genetiğinin kaybolmaması için çalışma yürütüyoruz. Dersim’de en çok istenen bitki türü ceviz, badem ve kiraz bu sene bölgenin kalkınması ve artı bir değer yaratılması için karadutu da ekledik. Dersim’de ceviz, badem ve kiraz bahçeleri oluşturmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.



Mevsimsel farklılıklar yüzünden fidan göndermekte zorlandıklarını belirten Sungur, “Burada çiçek açtı fakat Dersim’de birçok yerde 2 metreye varan kar var. Ağaçlara su yürüdüğü zaman dikim ve söküm olmaz. Bunun sıkıntısını çok yaşıyoruz. Bu nedenden dolayı araç göndermemiz kısıtlı oluyor” açıklamasını yaptı.