27.3 C
Istanbul
17.06.2019
Anasayfa EKONOMİ Bütçe mayısta 12,1 milyar TL açık verdi

Bütçe mayısta 12,1 milyar TL açık verdi

birgun.net birgun.net

Bütçe mayıs ayında 12,1 milyar TL açık verdi. Geçen yılın aynı ayında bu rakam 2.7 milyar TL’ydi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mayıs ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre 2018 yılı Mayıs ayında 2,7 milyar TL fazla veren bütçe, 2019 yılı Mayıs ayında 12,1 milyar TL açık verdi. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında 8,7 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı Mayıs ayında 4,1 milyar TL faiz dışı açık verildi.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, 2019 yılı Mayıs ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 oranında artarak 71,6 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 24,2 oranında artarak 83,6 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

2019 yılı Mayıs ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 oranında azalarak 59,8 milyar TL oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 23,5 oranında artarak 75,7 milyar TL’ye çıktı.

2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde 20,5 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde 66,5 milyar TL açık verdi.

2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde 11 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde 20,1 milyar TL faiz dışı açık verildi.

2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artarak 347,5 milyar TL oldu.

Bütçe giderleri ise yüzde 28,4 oranında artarak 414 milyar TL olarak gerçekleşti.

2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 oranında artarak 262,9 milyar TL’ye çıkarken, faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 26,3 oranında artarak 367,6 milyar TL oldu. 

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,665AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Efkan Şeşen’den yıllar sonra yeni albüm: BEST OF

birgun.net -
Müzisyen Efkan Şeşen, uzun bir aradan sonra çıkardığı yeni albümü BEST OF...
Devamını Oku

Bütçe mayısta 12,1 milyar TL açık verdi

birgun.net -
Bütçe mayıs ayında 12,1 milyar TL açık verdi. Geçen yılın aynı ayında...
Devamını Oku

TTB 70. Büyük Kongre’ye hazırlanıyor

BİRGÜN ANKARA -
Türk Tabipleri Birliği (TTB), 22 Haziran'da 70. Büyük Kongresi’ni gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
Devamını Oku

CHP teklif etti, İBB’nin otobüsçülere ödediği katkı payı yükseltildi

birgun.net -
Özel halk otobüslerine, taşıdıkları indirimli ve ücretsiz yolcu başına İstanbul Büyükşehir Belediyesi...
Devamını Oku

Galatasaray’da gündem transfer

birgun.net -
Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray’da transfer döneminin açılmasıyla harekat da başladı. Bonservisi elinde...
Devamını Oku

Rusya’dan ABD’ye ‘siber savaş’ uyarısı

birgun.net -
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ekonomisindeki stratejik noktaların yurt dışı kaynaklı siber...
Devamını Oku

NYT’den Trump’ın ‘ihanet’ suçlamasına yanıt: Hükümete gönderdik

birgun.net -
The New York Times (NYT), ABD Başkanı Donald Trump'ın gazeteye yönelik kullandığı...
Devamını Oku

TRT’de skandal: Kuruma ait silahlar kayboldu

BİRGÜN İZMİR -
TRT İzmir Bölge Müdürlüğü’nde kısa bir süre önce büyük bir skandal yaşandı....
Devamını Oku

HDP’den ‘ortak yayın’ yorumu: Dağ fare doğurdu

birgun.net -
HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi, AKP...
Devamını Oku

Caretta caretta sahilini tarla gibi sürenler ortada yok

birgun.net -
Antalya'nın Serik'e bağlı Belek sahillerinde bulunan caretta caretta kaplumbağalarının yuvalama alanlarından Özel...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi