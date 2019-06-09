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09.06.2019
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Bütçe yetersizliği okul inşaatlarını durdurdu

birgun.net birgun.net

Şırnak’ın ilçelerine bağlı bazı köylerde geçtiğimiz yıl yapımına başlanılan 13 okulun inşası “bütçe yetersizliği” gerekçesiyle durduruldu.

Şırnak ve ilçelerine bağlı bazı köylerde geçtiğimiz yıllarda yapımına başlanılan 13 okulunun inşası bir süre önce durduruldu. Valilik tarafından yapımına başlanılan okul inşaatlarının durdurulmasına ise, “bütçe yetersizliği” gerekçesi gösterildi.

Yapımı yarıda bırakılan okullardan bazılarının Silopi’ye bağlı Cumhuriyet Mahallesi, İdil’in Pınarbaşı (Ayirşer), Güçlükonak’ın Fındık Beldesi, Cizre’nin Çavuş Köyü (Ernebat) ile Uludere’nin bazı köylerinde bulunduğu öğrenildi.

MEB, “Tasarruf tedbirleri” kapsamında birçok projeyi rafa kaldırmıştı. Çok sayıda proje ödenek yetersizliğinden iptal edilmişti. Ekonomik kriz bahanesiyle iptal edilen projelerin başında, Ortöğretim Genel Müdürlüğü’nün, “Okulum Türkiye Projesi” gelmişti. Dokuzuncu sınıf öğrencilerini kapsayan ve okul dışı öğrenme ortamlarının eğitim amaçlı kullanılarak öğrencilerin yaşayarak öğrenmelerini katkı sağlamak amacıyla kurgulanan proje, ödenek yetersizliğinden iptal edilmişti.

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