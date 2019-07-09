Bütçeden İÇTAŞ’a 7 yılda 32.7 milyon Avro: Kaldı 25 yıl…

Yap-İşlet-Devret modelinin kamuya faturası büyüyor. AKP iktidarlarının yandaş müteahhitleri fonlama aracına dönüşen model ile yapılan projeler arasında yüzde yüze yakın yanılma payı ile en çarpıcı örnek olan Afyon Zafer Havalimanı’nın 25 yıl daha sürecek garanti ödemelerinin yedi yıllık faturası 32.7 milyon Avro oldu.

Türkiye’nin ilk bölgesel havalimanı olan ve 155 milyon Avro’ya inşa edildikten sonra 29 yıl 11 ay süre yolcu garantisi ile işletmesi yapımcı firma olan IC İçtaş’a verilen Zafer Havalimanı, 2018 yılında da yolcu hedefinin çok gerisinde kaldı. İşletmeye açıldığı 2012 yılından bu yana yolcu sayısı, hedeflenen yolcunun sadece yüzde 3-4’üne ulaşan havalimanından uçmayan her yolcu için iç hatlarda 2 Avro, dış hatlarda ise 10 Avro garanti ödemesi yapılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın soru önergesine verdiği yanıta göre, 2018’de de Zafer Havalimanı’ndan iç hatta 72 bin 427, dış hatta 26 bin 968 yolcu trafiği yaşandı. Hedefin yüzde 97 gerisinde olan bu gerçekleşme nedeniyle AKP iktidarlarının gözde firmalarından olan IC İçtaş A.Ş’ye 2018 yılında 6 milyon 80 bin 24 avro ödeme yapıldı.

2012-2017 yılları arasında ödenen 26 milyon 691 bin 626 Avro’luk garanti ödemesi ile birlikte yedi yılda şirkete bütçeden ödenen tutar 32 milyon 771 bin 650 Avro’ya ulaştı. 2044 yılına kadar verilen yolcu garantisi nedeniyle hedefe ulaşılamazsa şirkete bütçeden 25 yıl daha kaynak aktarılmaya devam edilecek.

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BULUNAN ÇÖZÜM: KOMİSYON

Bakan Turhan, havalimanını uçak ve yolcu trafiğinin arttırılmasına yönelik projeler geliştirilmesi amacıyla DHMİ Genel Müdürlüğü yetkilileri ile işletmeci şirket yetkililerinden oluşan bir komisyon kurduklarını bildirdi. Komisyon çalışmaları kapsamında, şirketin, Sağlık Turizmi fuarlarına katıldığını belirten Turhan, askeri birlik ve üniversitelerden veriler aldığını, turizm acentaları ile turistik bir paket program oluşturulmasına yönelik görüşmeler yaptığını ifade etti.

DHMİ Genel Müdürlüğünün de yereldeki otel yöneticilerini, havayolu taşıyıcıları, tur şirketleri, bazı kurum ve kuruluş temsilcilerini komisyon toplantılarına davet ettiğini bildiren Turhan, hedefin yüzde 3-4’ü olan yolcu trafiğini arttıracağını ileri sürdüğü planlarını şöyle anlattı:

“Kapsayıcı veri toplanması, Zafer Havalimanı’na havayolu kuruluşlarının sefer düzenlemesine yönelik çalışmalar yapılması ve bazı havayolu taşıyıcıları için Zafer Havalimanı’nın merkez üssü yapılması ve yedek meydan olma durumunun araştırılması kararları alınmış olup konuya ilişkin komisyon çalışmaları devam etmektedir.”