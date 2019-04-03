11.7 C
Istanbul
03.04.2019
Anasayfa DÜNYA Buteflika'nın istifası onaylandı

Buteflika’nın istifası onaylandı

birgun.net birgun.net

Cezayir’de Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın istifasının onaylandığını açıkladı. 

Cezayir resmi haber ajansı APS’nin haberine göre, Anayasa Mahkemesi Buteflika’nın istifası ve cumhurbaşkanlığı makamının boşalması konusunu görüşmek üzere toplandı.

Toplantının ardından Anayasa Mahkemesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Buteflika’nın istifasının ardından cumhurbaşkanlığı makamının boşaldığı belirtildi.

Açıklamada, Anayasanın 102. maddesinin uygulanması çerçevesinde cumhurbaşkanlığı makamının boşaldığı yönündeki belgenin parlamentoya iletileceği aktarıldı. 

Anayasa veya kanun, parlamentonun cumhurbaşkanlığı makamının boşaldığını tasdik etmesi için herhangi bir süre belirlemiyor. 

Cezayir’de uzun süredir protestoların hedefi olan Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika dün istifa etmişti. Cumhurbaşkanı Buteflika, cumhurbaşkanlığı görevini sona erdirme kararını Anayasa Mahkemesi Başkanı’na resmen bildirmişti.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, 26 Mart’ta yaptığı açıklamayla “cumhurbaşkanlığı makamının boşaltılmasını öngören Anayasa’nın 102. maddesinin işletilmesi” çağrısında bulundu.

Cezayir Anayasası’nın 102. maddesi; cumhurbaşkanının istifası, yetkilerini yerine getirmede bir engelle karşılaşması, ölüm veya hastalık nedeniyle söz konusu makamın boşalması halinde yetki intikalinin nasıl olacağını belirliyor.

Böyle bir durumda cumhurbaşkanlığı görevini 90 gün süreyle Millet Konseyi Başkanı’nın üstlenmesi ve bu sürede seçimlerin yapılması öngörülüyor. Ayrıca söz konusu maddeye göre, cumhurbaşkanlığı makamını geçici olarak üstlenen kişi seçimlerde aday olamıyor.

KaynakAA
- Reklam -

SON HABERLER

Buteflika’nın istifası onaylandı

birgun.net -
Cezayir'de Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasının onaylandığını açıkladı. 
Devamını Oku

Ankara’nın 11 ilçesinde oylar yeniden sayılacak

birgun.net -
AKP'nin itirazıyla Ankara'nın 11 ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan oyların...
Devamını Oku

Seçimi kazanan muhtar, mazbatasını alamadan hayatını kaybetti

birgun.net -
Kırklareli'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Karadere köyünde muhtar seçilen Ahmet Özen...
Devamını Oku

“Kazanan CHP değil İzmir oldu”

BİRGÜN İZMİR -
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel İzmirlilere teşekkür ederek, "Seçimlerin sonucunda aslında...
Devamını Oku

Çavuşoğlu’ndan S-400 açıklaması: Bitmiş bir anlaşmadır

birgun.net -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "S-400'ler bitmiş bir anlaşmadır. ABD son bir Patriot...
Devamını Oku

Komünist Başkan Ovacık’taki görevini devretti

birgun.net -
Dersim Belediye Başkanı seçilen Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, Ovacık Belediye Başkanlığı...
Devamını Oku

Bir çocuk daha ‘mavi balina’ yüzünden yaşamına son verdi

birgun.net -
Van'ın Tuşba ilçesinde bir çocuğun, "mavi balina" adlı oyun nedeniyle intihar ettiği...
Devamını Oku

Kırşehir’de CHP’li Başkan, görevi devraldı

birgun.net -
31 MART Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kırşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li...
Devamını Oku

Öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

birgun.net -
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün öğrencisi tarafından okuldaki odasında bıçaklanarak öldürülen Atatürk Anadolu...
Devamını Oku

Kırklareli’nde başkanlığa seçilen Kesimoğlu’na CHP’den destek

birgun.net -
Kırklareli'de resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu destek...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi