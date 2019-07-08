Büyük acılarla adaleti aradık ama bulamadık

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, 8 Temmuz 2018’de gerçekleşen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin de yaralandığı Çorlu’daki tren faciasının üzerinden tam bir yıl geçti.

Ancak aradan geçen bir yılda; sorumlularının yargılanması konusundaki kamuoyunun ve ailelerin beklentisi yerine getirilmedi. Faciaya dair yürütülen soruşturmada bürokratlar ve üst düzey yetkililer, dosya dışı bırakıldı. Kazayı araştırmak için oluşturulan bilirkişi heyetindeki kimi kişilerin TCDD’den ihale aldığı açığa çıktı. Kazanın örtbas edilmesine karşı mücadele veren aileler, geçen ay Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde polis şiddetine maruz bırakıldı. Geçen günlerde görülen ilk duruşmada ise polisler, kayıp yakınlarını duruşma salonuna almak istemedi. Davaya gören mahkeme heyeti ise davadan çekildi.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK

Yaşananları BirGün’e anlatan; kazada 14 yaşındaki kızı Bihter, kız kardeşleri Derya Kurtuluş, Emen Duman ile 6 aylık yeğeni Beren Kurtuluş’u kaybeden Zeliha Bilgin, “1 yılda yaşadıklarımız rezaletti” dedi. Bilgin, şunları söyledi: “Yani bu süreci tüm Türkiye gördü, her yerden izledi. Dava 12 aydır beklediğimiz bir şeydi ama hayal kırıklığına uğradık. Bir kez daha facia yaşadık o gün. 340 yaralı vardı, 25 kayıp vardı. O kadar insanın katılacağını bilmelerine rağmen uygun bir salon bile hazırlamışlardı. Yeniden davayı bekleyeceğiz. O kadar büyük acılarla adalet aradık. O kadar büyük acılarla adaleti aramamıza rağmen adaleti bulamadık. Sanıklar o kadar rahattı ki, biri söylediğim söz üzerine bana güldü bile. Neye güveniyorlar bizler de anlamadık ama çok büyük hayal kırıklığı yaşadık.”

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KAMU GÖREVLİLERİ KORUNUYOR

Tren faciasında yaşamını yitirenlerin avukatlarından Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube Başkanı Gökmen Yeşil, hâlâ sorumluluğu bulunanların yargılanmadığına dikkat çekti. Avukat Yeşil, şöyle konuştu: “Kazanın öncesinde alınmayan önlemler var. Görevlilerin sunduğu raporlara rağmen yapılmayan işler, yerine getirilmeyen sorumluluklar var. Faciayla ilgili yürütülmeyen bir soruşturma var. Atanan bilirkişilerden biri TCDD’den sürekli ihale alan birisi… Diğer bilirkişi 2004’ten beri kurumda danışman olarak var. İhale alan birisi nasıl bilirkişi olarak atanır? Biz 5 bilirkişi hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Aladağ, Soma ve Çorlu dosyalarında gördüğümüz ortak bir nokta var: Kamu görevlileri kesinlikle yargılanmıyor. Devlet, ‘ben kendi yetkilimi yargıya teslim etmem’ diyor. Yargının sorumluluğu bulunanları cezalandırma erki değil, yürütme erkinin suçlarını kapatmaya dönüştüğünü görüyoruz.”

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Sorumlular yargılanmadı davanın takipçisi olacağız

Çorlu tren faciasının 1’inci yıldönümü nedeniyle TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, şu açıklamayı yaptı:

Emin Koramaz

“Aradan geçen bir yılda yaşanan gelişmeler, ne yazık ki, kazanın nedenlerinin aydınlatılması ve sorumlularının yargılanması konusundaki beklenti ve umutlarımızı kırmıştır. Son yıllarda alelacele yapılarak hizmete açılan projelerde yaşanan kazaların sıklığı dikkat çekicidir.

Bunun nedeni bu projelerin toplumun ihtiyaçları ve bilimin gereklilikleri yerine siyasal iktidarın ihtiyaçları ve sermayenin dayatmaları doğrultusunda yapılıyor olmasıdır. Yandaşlara rant sağlamak, üretim maliyetini düşürmek ve kamusal hizmetleri birer seçim propagandasına dönüştürmek adına yapılan her proje, insan hayatını tehlikeye atmaktadır. TMMOB olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kamusal sorumlulukla bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz.”