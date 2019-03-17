17.03.2019
Anasayfa GÜNCEL

TTB’den Büyük Hekim Yürüyüşü: Yılmıyoruz, bıkmıyoruz, korkmuyoruz

Sağlık çalışanları Tıp Haftası nedeniyle Büyük Hekim Yürüyüşü düzenledi. Yürüyüş sonrasında okunan bildirgede hekimler "Mesleki itibarımızı korumanın, haklarımızı savunmanın, sorunlarımızın çözümünün ancak ve ancak meslek örgütümüzle ve örgütlü mücadelemizle olacağını biliyoruz. Asla ve kat'a yılmıyoruz, bıkmıyoruz, korkmuyoruz" dedi

birgun.net birgun.net

Dilan Esen

Tıp Haftası kapsamında “Sağlık alanının giderek derinleşen yoğun sorunlarıyla karşı karşıyayız” diyen Türk Tabipler Birliği (TTB), bugün İstanbul’da Büyük Hekim Yürüyüşü düzenledi. Yürüyüş Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesinden başladı, eski tıbbiye binasının önünde sona erdi.

Yürüyüş Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından düzenlendi. Yürüyüşe Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İş Sendikasi (Dev-Sağlık İş), Tüm Radyoloji Teknisyenler ve Teknikerleri Derneği (TÜM-RAD DER), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) ve Türkiye Psikologlar Derneği (TPD) destek verdi.

Herkes için eşit sağlık sistemi

Yürüyüşün sona ermesinin ardından ilk olarak İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip bir konuşma gerçekleştirdi.

“TTB’nin çağrısıyla Türkiye’nin her yerinden gelen meslek odalarının ve sağlık meslek kuruluşlarının desteğiyle toplandık” diyen Saip şöyle konuştu: “Sağlığın hak olduğunu savunmak için buradayız. Sağlıklı olmak ancak ülkede demokratik, laiklik, özgürlük, çevre korunuyorsa, barış ve insan hakları varsa mümkün olabilir. Hastaneler işletmeye, hastalar müşteriye çevrilmiş durumda. Sağlık kurumları ne yazıkki parçalanıyor, bölünüyor ve ekonomik olarak çökertiliyor. Yoğun işgücü altında meslektaşlarımız korkmaya, tükenmeye ve mesleği terketmeyw yöneltiliyor. Herkes için eşit ve emeklerimizin karşılığını ve haklarımızı alabileceğimiz bir sağlık sistemi kurulabilir. Bilimsel özerkliğin, liyakatin korunduğu bir sağlık sistemi kurulabilir.”

Saip’in ardından Hekimlerin 100. Yılı Bildirgesi TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman tarafından okundu.

“Bundan yüz yıl önce, 14 Mart 1919’da İstanbul’da tıbbiyeliler Osmanlı’da modern tıp eğitiminin başlangıcını, Tıphane-i Amire’nin 92. kuruluş yıldönümünü kutlamak için bir toplantı düzenleyerek emperyalist işgale karşı tepkilerini dile getirmişlerdi” diyen Adıyaman devamında “Tıbbiyelilerin bu mücadelenin meşalesini ilk yakanlardan olmaları tesadüf değildi. İstibdat Rejimine karşı mücadelenin ilk tohumları da Tıbbiyede atılmış, nitekim bu nedenle II. Abdülhamit tarafından Sirkeci’deki Demirkapı Kışlası’ndan Asya yakasına taşınmıştı. Buna rağmen ‘Hürriyet, Müsavat, Adalet, Uhuvvet’ sloganlarıyla ilan edilen II. Meşrutiyet’in de en ön saflarında tıbbiyeliler yer almışlardı. O günlerden bu yana bu ülkede hekimler her zaman ülke sorunlarına duyarlı; her zaman bilimden, aydınlanmadan, laiklikten; her zaman bağımsızlıktan, barıştan ve özgürlükten yana oldular” ifadelerini kullandı.

Bizi yoran mesleğin itibarsızlaştırılması

Hekimlerin yaşadığı zorluklara da değinen Adıyaman şöyle devam etti: “Her şeyden ve herkesten çok; doğumdan ölüme kadar insanın en çıplak haline şahitlik ediyor, en çaresiz anlarında yardımına koşuyor, güçsüzlerin gücü çaresizlerin çaresi olmak, ölümle ve hastalıklarla mücadele etmek, sağlık ve şifa dağıtmak için çalışıyoruz. Yılda 720 milyon muayene, 14 milyon yatan hasta, 5 milyon ameliyat, 1,3 milyon doğum gerçekleştiriyoruz. Saatlerdir sancılar içinde kıvranan bir hastanın rahatlaması, dünyaya gözlerini yeni açan bir bebeğin ağlaması, günlerdir ateşier içinde yanan bir çocuğun gülümsemesi, yirmi dört saattir komadaki bir hastanın gözlerini açması, yaşlı bir teyzenin, amcanın avucumuza bıraktığı şükran dokunuşu, kaza mahallinden hastaneye yetiştirdiğimiz acil vakanın yaşama tutunması, en yorgun anımızda bile ayakta kalmamıza, her şeye yeniden başlamamıza yetiyor.”

Adıyman konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Bizi asıl yoranlar; mesleğimizin itibarsızlaştırılması, emeğimizin ucuzlatılması, kötü çalışma ortamları, ağır çalışma koşulları, parça başı işleme dayalı ücretlendirme, piyasanın vahşi koşullarına terk edilen, ticarileşmiş sağlık hizmetleri, kışkırtılmış talep, kışkırtılmış şiddet ve sevgisiz, hürmetsiz, değer bilmez sağlık yöneticileri. Mesleki itibarımızı korumanın, haklarımızı savunmanın, sorunlarımızın çözümünün ancak ve ancak meslek örgütümüzle ve örgütlü mücadelemizle olacağını biliyoruz. Asla ve kat’a yılmıyoruz, bıkmıyoruz, korkmuyoruz.”

Önceki haberKuşadası’nda yerel yönetim formu
Sonraki haberCHP’li Öztrak: 1946’dan bu yana gördüğümüz en adaletsiz seçim süreci

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

GÜNCEL

Konya’da 9 yavru köpeği çuvala koyup ölüme terk ettiler

birgun.net -
Konya'da çuval içerisine konularak ölüme terk edilmiş 9 yavru köpek bulundu.
Devamını Oku
GÜNCEL

Trabzon’da polis karakolunun olduğu binaya AKP afişi asıldı

birgun.net -
Trabzon Çarşıbaşı Emniyet Karakoluna, AKP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu’nun...
Devamını Oku
GÜNCEL

Oy pusulalarını PTT taşıyacak

birgun.net -
PTT AŞ, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde oy pusulalarının sandıkların bulunduğu yerlere...
Devamını Oku
GÜNCEL

Facebook: Yeni Zelanda saldırısına ilişkin 1.5 milyon videoyu sildik

birgun.net -
Facebook, Yeni Zelanda’daki cami katliamına ilişkin 24 saat içinde yüklenen 1.5 milyon...
Devamını Oku
GÜNCEL

Müfit Can Saçıntı’dan Alper Taş’a destek

birgun.net -
İsmi Beyoğlu Belediye Başkan adaylığına açıklandığı günden bu yana toplumun büyük ilgisiyle...
Devamını Oku
GÜNCEL
video

Erdoğan’ın mitinginde bedava çay kavgası

birgun.net -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen haftaki Adana mitinginde kavga çıktığı ortaya çıktı. O anlara...
Devamını Oku

BİZİ TAKİP EDİN

360,643BeğenilerBeğen
55,851TakipçiTakip Et
1,094,518TakipçiTakip Et
8,344AbonelerAbone

BİRGÜN ÖZEL

ÖZEL

Kentte unuttum, müzikle hatırladım

Burak Abatay -
In Hoodies, ikinci stüdyo albümü ‘Recalibrated Expectations’ı yayımladı. Müzisyen Murat Kılıkçıer, In...
Devamını Oku
ÖZEL

Olsan bir dert, olmasan bir dert

TİMUR AKKURT -
4 yıl önce “Teknolojik Arınma Kampı” diye BirGün Cumartesi eki için bir...
Devamını Oku
ÖZEL

Ankara’da sanat rüzgârı

ÖYKÜ ÖZFIRAT -
Türkiye’den ve dünyadan sanatçıları ve sanatseverleri bir araya getiren ArtAnkara, 14 Mart...
Devamını Oku
ÖZEL

Geleceğe umut veren gençler

DİLARA ŞİMŞEK -
Balıkesir Bandırma’da bir grup lise öğrencisinin kurduğu Zeyrek Gençlik Kulübü, ihtiyaç sahibi...
Devamını Oku
ÖZEL

Aşı karşıtlığı büyük risk

Burcu Cansu -
Şair, yazar Dr. Ceyhun Atuf Kansu’nun doğumunun 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler...
Devamını Oku

SON HABERLER

Grimm Masalı

YAZARLAR FIRAT TOPAL -
Başakşehir’in Kayseri deplasmanındaki puan kaybıyla umutlarını tekrar yeşertmek isteyen Galatasaray, 2-0 geriye...
Devamını Oku

Konya’da 9 yavru köpeği çuvala koyup ölüme terk ettiler

GÜNCEL birgun.net -
Konya'da çuval içerisine konularak ölüme terk edilmiş 9 yavru köpek bulundu.
Devamını Oku

Trabzon’da polis karakolunun olduğu binaya AKP afişi asıldı

GÜNCEL birgun.net -
Trabzon Çarşıbaşı Emniyet Karakoluna, AKP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu’nun...
Devamını Oku

Juventus ligde ilk kez kaybetti

SPOR birgun.net -
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) lider Juventus, Genoa deplasmanında 2-0 yenildi...
Devamını Oku

Oy pusulalarını PTT taşıyacak

GÜNCEL birgun.net -
PTT AŞ, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde oy pusulalarının sandıkların bulunduğu yerlere...
Devamını Oku

Özhaseki’den anket açıklaması

SİYASET birgun.net -
AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, anket sonuçları geldikçe keyifli...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi