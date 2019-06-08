Büyük kavga bitiyor mu?

Türkçe Rap müziğin en önemli isimlerinden Ceza’nın babası dün yaşama veda etti. Bunun ardından ise Ceza ile yıllardır küs olan diğer bir usta isim Sagopa Kajmer, Ceza’ya baş sağlığı dilediği bir Twitter paylaşımı yaptı. Bu da, “Ceza ve Sagopa Kajmer barışıyor mu?” sorusunu akıllara getirdi.

Sagopa Kajmer, Ceza’nın babası Danyal Özçalkan’ın ölümü sonrasında Twitter hesabında Ceza’yı etiketleyerek, “Osibisa’yı her gördüğümde aklıma hala Danyal amca gelir. Efendi ve babacan baba. Tıpkı anneni kaybettiğimiz zamanki hislerimle yazıyorum. Ayben ve sana ayrıca tüm Danyal amcayı sevenlere başsağlığı diliyorum. Bol sabır diliyorum” cümlelerini kurdu.

Saol Yunus. Hayat işte. O da seni severdi… mekanı cennet olsun 🙏 — CEZA (@ceza_ed) June 8, 2019

Ceza ise Sagopa Kajmer’e, “Sağ ol Yunus. Hayat işte. O da seni severdi… Mekânı cennet olsun” cevabını verdi.

NEDEN KÜSTÜLER?

Ceza ve Sagopa Kajmer, Ceza’nın bir şeker reklamında oynamasının ardından Sagopa Kajmer’in kendisi gibi Rapçi olan o dönemki eşi Kolera’nın bir TV kanalına verdiği röportajda söyledikleri sebebiyle küsmüşlerdi. Kolera röportajında, Ceza’nın reklamda oynamasının para için olduğunu aktararak, “Allah kimseyi o kadar parasız bırakmasın” demişti.

Bunun üzerine Ceza da katıldığı başka bir TV programında olaya açıklık getirerek, annesinin hastane masrafları için böyle bir reklam filminde yer aldığını ve kendisine çok sayıda reklam teklifi geldiğini ancak hepsini de kabul etmediğini aktarmıştı. Ardından da Kolera’nın sözlerine cevaben “Mürekkep Doldurdum” isimli şarkıyı yayımlamıştı.

Şarkı sözleri sebebiyle Kolera, Ceza’ya tazminat davası açarken, ardından Sagopa Kajmer ve Kolera, Zet, Raffine ve Mozoloe Mirach’ın da yer aldığı ‘Disstortion’ isimli EP’yi yayımlamıştı. Şarkıda, Ceza’ya, Ayben’e ve Sahtiyan’a yönelik sözler vardı. Ardından ise iki taraf arasında yine birçok şarkı yayımlandı.

Sagopa Kajmer ise 2017 yılında eşi Kolera’dan ayrıldı.