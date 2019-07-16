Büyükada davasında savcı değişti: Duruşma 9 Ekim’e ertelendi

İstanbul Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra haklarında dava açılan 11 insan hakları savunucusunun yargılandığı davanın duruşmasında savcı değişti. Savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için duruşma ertelendi.

İstanbul Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra haklarında dava açılan 11 insan hakları savunucusunun yargılandığı davanın duruşması İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme başkanı, önceki celse dosyanın esas hakkındaki mütalaa için savcıya tevdii edildiğini ve savcının değiştiğini belirtti. Avukatlar, mütalaanın ardından savunma yapacaklarını ifade etti. Savcı, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması ve sanıkların esas hakkındaki savunmalarını yapmaları için duruşmayı 9 Ekim gününe erteledi.