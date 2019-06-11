Buyurun buradan yakın!

Ekrem İmamoğlu İBB’nin seçilmiş başkanıdır! Bu gerçeği değiştirmek 23 Haziran’da da mümkün olmayacak! Özellikle bayram dolayısıyla memleketine giden, bu sırada Ordu ve Giresun’a da uğrayan İmamoğlu’nu bağrına basan yurttaşlar bu iddiayı ispatladılar. Halkın ilgisi kadar, iktidarın bakanı, valisi, polisi ve de siyasetçisiyle İmamoğlu’na saldırması kazanacağının asıl göstergesi oldu!

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İmamoğlu’nun sakin gücü karşısında yenik düşen AKP, 2 yanlış politika uyguluyor. İlki; “Oylarımızı çaldılar. O nedenle seçim yenileniyor” teranesi. Amaç İmamoğlu’nun mağduriyetinin önüne geçmek. Bu politika tutmadı. İmamoğlu’nun mazbatası çalındığı anlayışı yerleşti. Çünkü YSK iptal gerekçesini insanlara kabul ettiremedi.

Ayrıca 4 vicdanlı YSK üyesinin açıklamaları sayesinde alınan kararların akıl dışılığı, çelişkisi ve hukuksuzluğu ortaya çıktı. Kullanılan 4 oyun birini neden iptal ettiklerini hâlâ açıklayamadılar! Seçmen, oylarının gasp edildiğine inandı! Yani İmamoğlu’nun mağduriyeti katlanarak seçmen arasında yayıldı.

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İkincisi; İmamoğlu’nun Pontuslu olduğu iftirası!

AKP’li Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu’na Trabzon üzerinden Pontus göndermesi yaparak “Hesap büyük, olay büyük” dedi. Bu sözler için başta Trabzonlular olmak üzere tüm Karadenizlilerden müthiş bir tepki topladı.

AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram bu karalamalara devam etti ve Ekrem İmamoğlu’nun “neden soyadını değiştirdiğini sordu!” oysa soyadı değişikliği söz konusu bile değildi.

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Pontuslu stratejisine iş adamları da katıldı. İstanbul Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Ali Kopuz İçişleri Bakanı’nı protesto edenler için, “Süleyman Soylu’yu protesto eden gruba bakın, tamamı Ekrem gibi Müslüman gözüken Pontuslar” deyiverdi.

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Hal böyleyken İçişleri Bakan Yardımcısı durur mu? Bozuk Türkçeyle şöyle dedi; “İstanbul’u Yunan olduğu iddia edilen ve kendisinin de inkâr etmediği birine teslim etmemek de çok önemli. Bir Yunan’ın İstanbul’a başkan olmasıyla ekonomimiz de düzelmez ayrıca… “

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Bu sözlere İmamoğlu’nun “Ben Türk’üm” diyerek verdiği net cevabı anlamak istemeyen AKP’li Canikli, “Topal Osman’ın bu bölgeyi Pontuslulaştırmak isteyenlere karşı verdiği mücadelenin bir benzeri şu anda yine biz torunları tarafından veriliyor” dedi. İmamoğlu’nu, özel bir proje olduğunu belirterek, “hain” ilan etti.

Oysa kendilerinin itirafıyla BOP eşbaşkanı olduklarını ve bu proje çerçevesinde ülkenin rejimini değiştirdiklerini unutuyor!

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Ve AKP Giresun Milletvekili Kadir Aydın da; “Kökeni ne olursa olsun, ne zaman ki akıllarına bir gâvurluk girmiş, ne zaman ki bu toprakları Rumlaştırmaya, bu toprakları başkalarına peşkeş çekmeye, gönderimizde başka bir bayrağın özlemini duymaya heveslenmişler işte o zaman biz de birer Osman Ağa oluruz!” diyerek bol keseden tehditleri savuruyordu.

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İnsanları kin ve nefrete sürükleyen bu sözlerin amacı, İstanbul’daki 4 milyonu geçen Karadenizlilerin İmamoğlu’na oy vermesidir! Nitekim Karadeniz’de meydanları dolduran insanlar, bu yapay milliyetçiliğe ve yabancılaştırılmaya tepki gösterdiler ve çılgınca İmamoğlu’nu bağırlarına bastılar. Görülen o ki; AKP’deki İmamoğlu korkusu dağları aşmış!

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Bu kan ve kafatası üzerinden uygulanan politika, AKP’nin elinde patlayacaktır. Çünkü biraz tarih ve coğrafyaya bakarsak, AKP’lilerin cehaletinin kendilerini nasıl gülünç duruma düşürdüğünü görebiliriz. Kadim bir tarihe sahip olan Pontus, 1461’de Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katıldı. Pontus, Karadeniz sahil şeridinde Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’yi de içine alır. AKP mantığına göre orada yaşayanlar Pontusludur. Bu durumda birçok AKP’li gibi Erdoğan da, Soylu da Pontuslu oluyor!

Şimdi ne olacak???!