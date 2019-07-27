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27.07.2019
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Buzullarla ilgili alarm verildi: Bilindiğinden daha hızlı eriyor

Yapılan yeni araştırmaya göre, su altında eriyen buzulların düşünüldüğünden daha hızlı eridiği tespit edildi. Yaşanan bu erimenin ise yüzyılın sonuna kadar deniz seviyesini ‘tehlikeli bir şekilde’ yükselteceği öngörülüyor

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Buzulların erimesi sonucunda yaşanacak iklim değişikliği ve su seviyesinde beklenen yükselme bilim insanlarının uzun süredir üzerinde çalıştığı ve dikkat çektiği bir konu.

Science dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma sonuçlarına göre, tehlike beklenenden daha büyük. Araştırma, su altındaki buzulların bugüne kadar bilindiğinden daha hızlı bir şekilde erimekte olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırma için yeni sonar analiz ve görüntüleme metodları kullanan bilim insanları, su altında kalan buzulların hangi hızda eridiğini gözlemledi.

ERİME BİLİNENDEN 100 KAT DAHA HIZLI

Alaska’daki LeConte Glacier buzulunu 3 yıl boyunca inceleyen uzmanlar, bazı bölgelerde buzul erime hızının daha önce bilinenden 100 kat hızlı eridiğini kaydetti.

Çalışmayı yürüten ekipten Rutgers Üniversitesi’nden okyanus bilimci Rebecca Jackson, konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında “Bir buzul üzerinde yapılan incelemeler, mevcut teorinin ‘son derece yanlış’ olduğunu gösterdi. Bu yüzden, herhangi bir buzul üzerinde çalışırken mevcut teoriye şüpheci yaklaşmalıyız” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler’in iklim bilimi araştırmaları yapan ‘İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) 2014 yılında yayımladığı bir raporda, 2003 ile 2009 yılları arasında yaşanan erimenin deniz seviyesini yılda 0.7 oranında yükselttiği belirtildi.

IPCC ayrıca, ülkelerin mevcut Paris mutabakatı kapsamında bir araya gelerek gerekli önlemleri almadığı takdirde deniz seviyesinin 2100’e kadar kritik seviyeye ulaşacağına dikkat çekti.

DENIZ SEVIYESI REKOR SEVIYEDE YÜKSELECEK

Öte yandan, erime hızı daha önce yapılan hesaplamalardan daha hızlı bir şekilde gerçekleşirse, dünyayı çok daha kötü senaryolar bekliyor.

Erimenin iklim ve deniz seviyesi üzerindeki etkileri üzerine ise bilim insanları alarm vermiş durumda. Uzmanlar, deniz seviyesinin bu yıl ‘rekor seviyede yükseleceği’ görüşünde.

Yapılan incelemeler sonucunda elde edilen veriler bir felaket senaryosuna işaret etse de, felaketin boyutu hâlâ öngörülebilir değil.

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