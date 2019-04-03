Tosun Paşa’dan Hababam Sınıfı’na, Selvi Boylum, Al Yazmalım’dan Çiçek Abbas’a kadar birçok Yeşilçam yapımına müzikleriyle damga vuran Cahit Berkay, İzmirli sanatseverlerle buluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sahne alan sanatçı, Yeşilçam Film Müzikleri Orkestrası ile birlikte nostaljik eserlerini çaldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin (AASSM) ev sahipliği yaptığı konsere Moğollar grubunun kurucu üyesi ve Yeşilçam filmlerinin unutulmaz bestecisi Cahit Berkay solist olarak katıldı. Orkestra şefliğini Burak Tüzün’ün, orkestrasyonu ise Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası keman sanatçısı Yusuf Yalçın’ın yaptığı, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası viyola sanatçısı Hande Taban’ın ise anlatımıyla renk kattığı konserde Cahit Berkay’ın eşsiz yorumuyla dinleyiciler keyifli zaman geçirdi.

BÖYLE SEYİRCİ GÖRMEDİM

Gecede müzikleri çalınan Yeşilçam filmlerinin unutulmaz sahneleri de beyaz perdeye yansıtıldı. Filmlerin müzikleri AASSM’de tekrar hayat bulurken, konser sonunda salonda bulunanlar ayakta alkışladı.

Konser bitiminde Cahit Berkay, “İzmir’e birçok kez geldim fakat böyle bir salon ve seyirci görmedim beni çok etkilendiniz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederim” dedi. Şef Burak Tüzün ise çok eğlenceli ve neşeli bir konser gerçekleştirdiklerini ve Yeşilçam’ın güzel müziklerinin İzmir’de, AASSM’de ayrı bir anlam kazandığını söyledi.