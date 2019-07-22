Çamfıstığı üretimi yüzde 90 düştü: Verimliliğin düşme sebebi araştırılsın

Arda Özarda

Çamfıstığı üreticisi İzmir’in Bergama İlçesi’ndeki köylüler zor günler geçirirken, çareyi ağaçları kesmek ya da başka işlere yönelmekte buluyor. Konuya ilişkin CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın, TBMM Genel Kurulu’nda “Çamfıstığı Araştırma ve Koruma Enstitüsü Kurulması Hakkında” verdiği kanun teklifi AKP ve MHP oyları ile reddedilmişti.

Gelişmelerin ardından Bergama’daki 16 mahalle muhtarı konunun araştırılması ve bölgeye enstitü kurulması için Ankara’ya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşmeye gitti. Muhtarların sözcülüğünü yapan Yusuf Doğan, BirGün’e yaptığı açıklamada, Bakan Pakdemirli’nin sorunları dinlediğini fakat ilaçlama ya da enstitü kurulmasına gerek olmadığını söylediğini belirtti.

AĞAÇLARI KESİYORLAR

Çamfıstığı üretiminin yapıldığı Kozak Yaylası’nın, altın madeni ve demir ocakları tarafından saldırı altında olduğunu aktaran Bergama Çevre Platformu Başkanı Erol Engel, “Ülkemizde çamfıstığı üretiminin yüzde 80’i, dünya üretiminin ise yüzde 10’u Kozak Yaylası’nda gerçekleşmektedir. Yaklaşık 10 bin kişi geçimini çamfıstığı üretiminden karşılamaktadır. Yöre halkının olduğu kadar devletinde kaybı var. Çünkü çamfıstığının yüzde 80’lik bir ihracat oranı var. Aklı başında bir devlet mekanizması olsa yöre halkının, tarım emekçilerinin sesine kulak verse tüm sorunlar çözülebilir. Geçen 10 senede ki bu düşüş köyde genç nüfusun göç etmesine, köylülerin fıstıktan elde edemediği geliri ağaçları keserek gelir elde ediyor. Bu da yaylada büyük bir ağaç katliamını doğuruyor” dedi.

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ARAŞTIRILMASINI İSTİYORUZ

Yıllardan beri Bergama’nın Kozak Yaylasında çamfıstığı üreticiliği yapan İbrahim Dinç ise “Üretimde büyük bir düşüş var. Biz ne kadar sesimizi duyurmaya çalışsak da hükümet bizi görmemezlikten geldi. Eğer bizim sesimizi duysalardı bu sorun mutlaka çözülürdü. Biz üretimde ki bu düşüş neden kaynaklanıyor onun araştırılmasını istiyoruz. İşin üzücü yanı hükümetin bize destek vermemesinden dolayı artık biz ağaçları kökünden kesmeye ya da yeni işlere yönelmeye başladık“ şeklinde konuştu.