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10.07.2019
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Cami derneklerine usulsüz yardım

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ANFA’nın, iştiraklerin derneklere doğrudan nakdi yardım yapmasını engelleyen Belediye Kanunu’nu yok sayarak cami yaptırma derneklerine 154 bin TL aktardığı belirlendi

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANFA’nın şaibeli icraatları bir bir ortaya çıkma devam ediyor. 31 Mart seçimlerinden birkaç gün önce açılan tanıtım ihalesini kazanan şirkete usule aykırı ödeme yaptığı tespit edilen ve reklam amacıyla 156 bin TL’ye lokumlu fincan takımı aldığı belirlenen ANFA’nın, cami yaptırma derneklerine de 154 bin TL bağış yaptığı ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan önceki dönemlerde yapılan usulsüz harcamayı ortaya koyan bağış, Sayıştay’ın denetim raporlarına da takıldı. Sayıştay denetçileri, belediyelerin ve denetime tabi iştiraklerinin derneklere doğrudan nakit yardımı yapamayacağını vurguladı.

ANFA bütçesinden üç farklı cami yaptırma derneğine yardım yapıldı. Belediyelerin diğer kuruluşlarla ilişkilerini düzenleyen 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na 2012 yılında eklenen bir madde ile belediye şirketlerinin derneklere doğrudan nakit aktarımı yapmasının yasaklanmasına karşın ANFA’nın 2015’te derneklere toplam 153 bin 997 TL aktardığı ortaya çıktı.

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CAMİ HALISI İÇİN 54 BİN TL

Şirket bütçesinden Şenevler Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ne yapılan 25 bin TL’lik yardım doğrudan, “nakdi bağış” olarak sınıflandırıldı. Ankara merkezli Osmanlı Cami Derneği’ne sağlanan 75 bin TL’lik yardım da yine doğrudan nakit olarak yapıldı. ANFA, Hacıbey TOKİ Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin cami halısı alması için de şirket bütçesinden kaynak ayırdı. Bütçeden, “Cami halısı” alımına 53 bin 997 lira verildi.

VERGİDEN DÜŞÜYORUZ

Kanunu yok sayan harcama Sayıştay denetimine de takıldı. ANFA yetkilileri, denetçilerin usulsüzlük tespitine ilişkin, “Belediye Kanunu’nda, belediyelerin toplumun eğitim, sağlık, kültür ve sosyal amaçlı ihtiyaçlarını giderme ve sorumluluklarına yönelik hükümlerine yer verilmiştir” savunması yaptı. Yetkililer, cami yaptırma derneklerine aktarılan paranın Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu’na uygun gerçekleştirildiğini ve tamamının vergiden düşüldüğünü ifade etti. Şirketin savunmasının dikkate değer olmadığını belirten Sayıştay, iştiraklerin derneklere nakdi yardım yapmasının Belediye Kanunu ile kesin olarak engellendiğinin altını çizdi.

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