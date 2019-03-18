18.03.2019
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Cami minaresine AKP bayrağı asıldı

Aydın'da bir caminin minaresine AKP bayrağı asıldı. Bayrağın asılmasından sonra vatandaşlar tepki gösterdi. Bunun üzerine AKP İl ve ilçe başkanlarından açıklamalar geldi.

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Aydın’ın Bozdoğan ilçesi Haydere mahallesinde bulunan bir camiye dün akşam AKP bayrağı asıldı.

Cami minaresine AKP bayrağı asılarak dini mekanların siyasete alet edilmesi mahallelinin tepkisini çekti.

Konuyla ilgili gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan AKP Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, “AK Parti ile alakası yoktur. Delinin biri gece yarısı minareye bayrak asmış. Birileri de gün ağarınca resim çekmiş. Partimize karşı bir algı yürütülmeye çalışılmaktadır. AK Parti bayrağının yerine de bugün Bozdoğan teşkilatımızca Türk bayrağı asılmıştır” dedi.

AKP Bozdoğan İlçe Başkanı Kemal Bozoğlu ise konuyla “İlçemiz Haydere Mahallesi’nde Eski Cami minaresine asılan parti bayrağı ilçe teşkilatlarımızın bilgisi dahilinde olmayıp, gece yarısından sonra bir vatandaşın bireysel olarak yaptığı bir davranıştır. Durumu farkedince müdahale edilmiş olup, ortak değerlerimiz olan camilerimiz ve kışlalarımız, siyasetin bulunmaması gereken alanlardır. Bizler de hemen gerekli uyarıları yaptık. Durumu kesinlikle tasvip etmediğimizi bildiririz” diye konuştu.

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Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu da “Bu olay, Bozdoğan İlçe Müftülüğü’nün de bilgisi dışında gelişmiştir. Minare camiden tamamen bağımsız ve ayrı olunca vatandaşın birisi asmış ama sonrasında kaldırılmış. Bunda herhangi bir kasıt yok; ancak yine de konuyla ilgili inceleme başlatacağız. Minare camiden ayrı da olsa İslam’ın sembolü olduğu için hassas bir durumdur, dikkat edilmesi gerekir” dedi.

CHP’li Apaydın’dan tepki

Bozdoğan Belediye Başkanı ve CHP’nin adayı Salim Tümer Apaydın camiye AKP bayrağı asılmasına tepki gösterdi. Apaydın açıklamasında, “Seçimler gelip geçer. Hepimiz hizmet için aday olduk. Kimin kazandığının bir önemi yok. Ama seçimi kazanma hırsıyla dini mabetlerimizin, dinin siyasete alet edilmesini doğru bulmuyorum. Rakiplerimi, daha duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

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