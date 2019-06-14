Cami trafosundan AKP standına elektrik

Şile Belediyesi işçilerinin Binali Yıldırım’ın seçim çalışmasında kullanıldığını ortaya çıkaran CHP’li vekil Mahmut Tanal, şimdi de ilçedeki Hüseyin Keçici Camii trafosundan metrelerce kablo yardımıyla AKP’nin seçim standına elektrik bağlandığına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Dün seçim çalışması yürüttüğü Şile ilçesinde, Şile Belediyesi personelini AKP Şile İlçe Başkanlığı binasına Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın propaganda broşürlerini taşırken görüntüleyen CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, şimdi de seçim standı kuran AKP teşkilatının cami elektriğini kullandığını ortaya çıkardı.

CAMİ ELEKTRİĞİNİ SEÇİM PROPAGANDASI İÇİN KULLANMAK CAİZ Mİ?

Twitter ve diğer sosyal medya hesaplarından gece ve gündüz çekimi olarak 2 ayrı görüntü paylaşan Tanal, Şile Üsküdar Caddesi’nde bulunan Hüseyin Keçici Camii trafosundan AKP seçim standına elektrik bağlandığını duyurdu.

CHP’li vekil Tanal, görüntüleri paylaşırken “Bir dadanıp kaynaklarını kullanmadıkları camiler, kutsal mekanlar kalmıştı! Onu da yaptılar. Metrelerce kablo uzatılarak Şile Hüseyin Keçici Camii elektriğini AKP’nin seçim standına bağladılar. Bu seçim standları, sabahın erken saatlerinden gece 22.00’ye kadar açık. Aralıksız müzik, Binali Yıldırım şarkıları çalıyor, çay servis ediliyor, etraf aydınlatılıyor. Cami elektriğini seçim propagandası için tüketmek caiz midir? Muhtemelen bugün gelip bu camide Cuma namazı kılacaksınız. Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Hak yiyorsunuz” şeklinde tepkisini dile getirdi.

İlginizi çekebilir: Erdoğan'dan 'ortak yayın' yorumu

CAMİDEN ELEKTRİK ÇALIYORLAR

Görüntüleri CHP’li Mahmut Tanal’a ulaştıran vatandaş ise “Caminin trafosundan elektrik çekiyor AK Parti standı. Hırsızlığın bini bir para. Ak Parti camiden elektrik çalıyor ve bunun parasını da biz ödüyoruz. Yani bizi enayi yerine koyuyorlar. Artık buna çare bulun” ifadeleriyle cami elektriğinin kullanılmasına isyan ediyor.

“BİZ YAPARIZ” MESAJI!

Cami elektriğini tüketen AKP’nin standına asılı Binali Yıldırım fotoğraflarının sağ kenarındaki “Ne dediysek yaptık, yine biz yaparız” sloganı ise dikkat çekiyor.