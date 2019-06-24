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25.06.2019
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Camide üniversiteli kadını taciz eden erkek tutuklandı: “Şeytana uydum”

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Konya’da 62 yaşındaki emekli erkek Mazhar O., namaz kılmak için camiye giren 20 yaşındaki üniversite öğrencisi K.Y.’yi taciz ettiği için gözaltına alındı. Mazhar O.’nun, emniyetteki ifadesinde “Şeytana uydum” dediği öğrenildi.

Olay, 21 Haziran Cuma günü saat 15.00 sıralarında, merkez Meram ilçesine bağlı Şükran Mahallesi’ndeki camide meydana geldi. Üniversite öğrencisi K.Y., iddiaya göre, öğle namazını kılmak için caminin kadınlar bölümüne girdi.

Namaz kılan genç kadının yanına, gelen Mazhar O. isimli erkek zorla öpüp, sarılmaya çalıştı.

Camiden ayrılan K.Y., polis merkezine giderek, şikayette bulundu. K.Y., polise, “Namaz kılmak için caminin kadınlar bölümüne geçtim. Namazdan sonra Kur’an-ı Kerim okumaya başladım. Bu sırada yanıma tanımadığı yaşlı biri geldi. Elini öpmemi istedi. Ben reddedince cep telefonu numaramı istedi. Onu da vermeyince sırtımı elleyerek, yanaklarımdan öptü. Daha sonra benim de kendisini öpmemi istedi. Bunu geri çevirince beni kucaklayarak sarıldı” dedi.

TUTUKLANDI

K.Y.’nin şikayeti üzerine çalışma başlatan, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, caminin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerden yola çıkan ekipler, Mazhar O.’yu kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Mazhar O.’nun, emniyetteki ilk ifadesinde, “Şeytana uydum” dediği öğrenildi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mazhar O. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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