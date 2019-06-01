Çamlıca Camii’ne gelmeyenlerin savunması alındı

İstanbul Çamlıca Camii’nde düzenlenen sabah namazı etkinliğine gelmeyen imam ve din görevlilerinin müftülüklere çağrılarak yazılı savunmalarının alındığı öğrenildi.

Milli Gazete’nin haberine göre, geçtiğimiz günlerde İstanbul Çamlıca Camii’nde düzenlenen sabah namazı etkinliğine gelmeyen imam ve din görevlilerinin müftülüklere çağrılarak yazılı savunmalarının alındığı öğrenildi.

Haklarında işlem yapılan din görevlileri müftülüklerin bu girişiminden rahatsız olduklarını ifade etti.

İstanbul Müftülüğü yetkilileri ise konuya ilişkin “resmi” bir açıklama yapamayacaklarını belirtti.