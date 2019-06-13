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13.06.2019
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Çamlıca Kulesi’nde fiyatlar açıklandı: Aylık bedel 25 bin 500 TL

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İstanbul’un siluetini bozan radyo-TV vericilerini tek çatı altında toplayacak Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi’nde radyoların ödeyecekleri aylık kira ve hizmet bedeli belli oldu. Aylık kira ve hizmet bedeli 25 bin 500 lira olarak belirlenirken, verici bedelinin ne kadar olacağı henüz netleşmedi.

Küçük Çamlıca’da yapımı devam eden radyo-TV kulesinde radyoların ödeyeceği aylık kira geçtiğimiz günlerde açıklandı. Fiyat radyolar tarafından çok yüksek bulundu.

Çamlıca Kulesi’nin test aşaması ise 1 ay sürecek. Radyo yayıncıları bu sürenin az olduğunu ve test aşamasının 1 sene olması gerektiğini savundu. Şu anda Büyük ve Küçük Çamlıca da yaklaşık 30 kulede 104 yayıncı kuruluş yayın yapıyor. Yeni inşaa edilen Çamlıca Kulesi proje aşamasındayken yayıncı kapasitesi 100’e çıkarıldı. FM yayınlarının tek kule üzerinden 100’e frekans üzerinden yapılması dünya üzerinde ilk kez denenecek.

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