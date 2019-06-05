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05.06.2019
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Çamura saplanan bebek tavşanı yurttaşlar kurtardı

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Fotoğraf: DHA

Bartın’ın Ulus ilçesinde, ormanlık alanda inek otlatan İbrahim Şimşek, çamura saplandığını fark ettiği yavru tavşanı kurtardı. Şırınga ile su verilen yavru tavşan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Sabah saatlerinde, Ulus Akörensöküler köyünde ormanlık alana inekleri otlatmaya götüren İbrahim Şimşek, çamura saplanan yavru tavşanı gördü. Şimşek, yavru tavşanı kurtarıp, yıkadıktan sonra eve getirdi. Şırınga ile su verilen tavşan için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne haber verildi.

Köye gelen ekip, yavru tavşanı alarak veterinere götürdü. Yavru tavşanın veterinerdeki tedavisinde sağlık durumunu iyi olduğunu belirten Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ahat Deliorman, hayvanın birkaç gün takip edileceğini, ardından da doğal ortamına geri bırakılacağını belirtti.

Fotoğraf: DHA
Kaynak:DHA

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