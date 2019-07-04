Can güvenliğini hiçe sayan çalışma

Esenyurt’ta iki işçinin 5 katlı binada hiçbir güvenlik önlemi almadan mantolama calışması yapmaları, dikkat çekti.

Esenyurt Belediyesi ve kaymakamlığının karşısındaki 5 katlı binanın arka cephesinde ‘Mantolama’ olarak bilinen yalıtım çalışması yapan iki işçi kurdukları iskelede emniyet kemeri, baret ve diğer güvenlik önlemlerini almadan gün boyu çalıştı.

Binanın arka cephesinde yerden metrelerce yüksekliğe tırmanarak çıkan, üzerinde çalıştıkları kalasların üzerinde gidip gelen işçiler, çalışmalarını tamamladıktan sonra bir alt kata akrobat gibi indikten sonra kalasları çekerek yeniden yerleştirdi. İşçiler molalarını da burada verdi.

İskeleye bağladıkları bir halatla malzemeleri çeken, yemeklerini de burada yiyen işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan yerden metrelerce yükseklikte canlarını hiçe sayarcasına rahat hareketlerini görenler endişelerini dile getirmekten kendilerini alamadı.

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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre, geçen yıl iş kazalarında 438’i inşaat veya yol çalışmalarında olmak üzere 1923 işçi, iş kazalarında yaşamlarını yitirdi. İş kazalarında İstanbul 226 iş cinayeti ile ilk sırada yer aldı.

Mayıs ayında 9’u çocuk, 12’si kadın ve 6’sı göçmen 163 işçi, iş cinayeti sonucu yaşamını yitirdi.