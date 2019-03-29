Çanakkale basını AKP’li adayın gerçek dışı beyanıyla ilgilenmedi

Çanakkale’de AKP’li belediye başkan adayı Ayhan Gider’in Kirazlı’daki “vahşi altın madeninin” durdurulduğunu seçim çalışması olarak duyurduğu gün Kanadalı Alamos Gold isimli şirkete Bakanlık’tan izin çıktı.

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Duruma tepki gösteren yaşam savunucuları dün bir basın açıklaması yaptı. Yurttaşların açıklaması Çanakkale’deki yerel gazetelerde yer bulmadı. Açıklamaya sadece Çanakkale Memleket isimli internet gazetesi yer verdi.

İda Dayanışma Derneği, TÜKODER Çanakkale Şubesi ve Tüm Emekliler Sendikası imzasıyla yapılan basın açıklamasında “Su, suya erişim, sağlıklı ve kullanılabilir suya ulaşım en temel insan hakkıdır. Belediye bu suyun kurumsal sahibidir ve halka kullanılabilir su temin etmekle görevlidir. Şu an görevde olan belediyemiz bu işletme ile ilgili dava açmışken ve bu süreç tamamlanmamışken, mücadeleye devam edeceğini beyan ederken, şehri yönetmeye aday olan Ayhan Gider’in bu kadar önemli bir konuda gerçek dışı beyan vermesi kabul edilebilir değildir. Tüm yetkilileri yaşam hakkımızı korumaları için ciddiyete ve göreve davet ediyoruz” denildi.



