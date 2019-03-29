6.2 C
Istanbul
30.03.2019
Anasayfa YEŞİL BİRGÜN Çanakkale basını AKP’li adayın gerçek dışı beyanıyla ilgilenmedi

Çanakkale basını AKP’li adayın gerçek dışı beyanıyla ilgilenmedi

birgun.net birgun.net

Çanakkale’de AKP’li belediye başkan adayı Ayhan Gider’in Kirazlı’daki “vahşi altın madeninin” durdurulduğunu seçim çalışması olarak duyurduğu gün Kanadalı Alamos Gold isimli şirkete Bakanlık’tan izin çıktı.

İlginizi çekebilir:  Binali Yıldırım'dan HDP açıklaması

Duruma tepki gösteren yaşam savunucuları dün bir basın açıklaması yaptı. Yurttaşların açıklaması Çanakkale’deki yerel gazetelerde yer bulmadı. Açıklamaya sadece Çanakkale Memleket isimli internet gazetesi yer verdi.

AKP’li adaydan asılsız ‘müjde’

İda Dayanışma Derneği, TÜKODER Çanakkale Şubesi ve Tüm Emekliler Sendikası imzasıyla yapılan basın açıklamasında “Su, suya erişim, sağlıklı ve kullanılabilir suya ulaşım en temel insan hakkıdır. Belediye bu suyun kurumsal sahibidir ve halka kullanılabilir su temin etmekle görevlidir. Şu an görevde olan belediyemiz bu işletme ile ilgili dava açmışken ve bu süreç tamamlanmamışken, mücadeleye devam edeceğini beyan ederken, şehri yönetmeye aday olan Ayhan Gider’in bu kadar önemli bir konuda gerçek dışı beyan vermesi kabul edilebilir değildir. Tüm yetkilileri yaşam hakkımızı korumaları için ciddiyete ve göreve davet ediyoruz” denildi.


- Reklam -

SON HABERLER

Avrasya Araştırma: İstanbul, Ankara ve İzmir’i CHP kazanıyor

birgun.net -
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, şahsi Twitter hesabından yaptığı açıklamada; Ankara, İstanbul...
Devamını Oku

Erdoğan, tüm İstanbul adaylarını toplayıp TRT 1 canlı yayınına çıktı

birgun.net -
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve İstanbul'da...
Devamını Oku

“2,5 milyon kişiye istihdam bulacaksa şimdi bul, oy al. Niye seçimden sonra?”

birgun.net -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir ülkenin güçlenmesi, dinamik yapısını koruması ve...
Devamını Oku

Sandık güvenliği nasıl sağlanır?

birgun.net -
Müşahitlerin görevleri neler? Sandıkları nasıl koruyacağız? İşte sandık güvenliği...
Devamını Oku

Mermi fiyatlarındaki indirim, ‘enflasyonun psikolojik etkisini azaltmak için’ yapılmış

birgun.net -
CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, 'Enflasyonla Topyekün Mücadele' kapsamında mermi fiyatlarında yüzde...
Devamını Oku

BUDO seferlerine fırtına engeli

birgun.net -
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 30 Mart'taki seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal...
Devamını Oku

Cumhur İttifakı’nda ‘Isparta’ çatlağı: ‘Miting yapacağımız alana TIR park ettiler’

birgun.net -
Isparta Belediye Başkanı ve MHP Isparta Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Günaydın,...
Devamını Oku

Zeynep’in ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

birgun.net -
Kırklareli'nde dün gece metruk binada cansız bedeni bulunan Zeynep Esin'in (11) katil...
Devamını Oku

Yavaş: Makam araçlarını ortadan kaldıracağız, sıkı bir tasarrufa gireceğiz

birgun.net -
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Habertürk'te Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent...
Devamını Oku

Alper Taş: Biz büyük balıkların karşısında, küçük kara balıkların yanındayız

birgun.net -
Alper Taş'ın açıklamalarından öne çıkanlar: Bizi küçümsediler, ciddiye almadılar....
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi