18.03.2019
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Çanakkale Savaşı’ndan kareler

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Çanakkale Savaşı’nın 104. yılında Anadolu Ajansı Arşivi’nden fotoğraflar:

ÖDP’den Çanakkale Zaferi açıklaması
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