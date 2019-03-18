Çanakkale Savaşı’nın 104. yılında Anadolu Ajansı Arşivi’nden fotoğraflar:
Çanakkale Savaşı’ndan kareler
Önceki haberVan’da ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’
BENZER HABERLER
Sosyal medya şirketleri, cami katliamı paylaşımlarını engelleyemiyor
Sosyal medya şirketleri Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde geçen hafta Cuma günü iki...
KONDA, bu yıl ilk kez anket açıklamayacak
Kamuoyu araştırma şirketi KONDA, ilk kez her seçim öncesi perşembe günü paylaştığı...
Belçika istihbaratından ‘aşırı sağ silahlanıyor’ uyarısı
Belçika İstihbarat Servisi (VSSE), Batı Avrupa'da aşırı sağın şekil değiştirmeye başladığını ve...
Haftanın en güzel Fujifilm X Club Türkiye fotoğrafları
Fujifilm X Club Türkiye’nin Facebook grubu ve BirGün dayanışmasıyla gerçekleştirilen Haftanın En...
İstanbul nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı
Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişiye ulaşan...
Türkiye günde 7 saatini internette geçiriyor
Türkiye’de son bir yılda internet kullanan kişi sayısının 5 milyon; aktif sosyal...
Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Ahmet Ataç: Projelerimiz insana dokunacak
CHP’nin Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan Adayı mevcut Başkan Ahmet Ataç, belediye başkanlığı...
Mersin CHP için sürpriz olmaktan çıktı
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, TBMM’de temsil edilen beş siyasi...
Çılgın projeleri ve işsizlik rakamlarını Prof. Dr. Çolak’a sorduk: ‘Halk tüketmesin biz tüketelim’ diyorlar
Can Uğur -
İşsizlik oranının son 9 yılın en yüksek oranına yükselerek yüzde 13.5’e çıkması...
Tedavisi bulunmayan kalıtsal hastalık DMD: ‘Artık sesimiz duyulsun’
Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastalıkları arasında sık karşılaşılan en ölümcül, kalıtsal...
Okullar seçime alet ediliyor: Bakanlığın seçim sessizliği
Cumhur İttifakı’nın belediye başkan adaylarının tüm tepkilere karşın okullarda yürüttüğü seçim çalışmalarına...
SON HABERLER
Öğrenci pansiyonunda yangın: “Merdivenler kitlenmiş, atlamak zorunda kaldık”
Burdur'da, 3 katlı erkek öğrenci pansiyonunun bodrum katındaki kumaş dikim atölyesinde çıkan yangın...
17 yaşındaki Ayten’i bıçaklayıp daha sonra boğarak öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet
Burdur'un Ağlasun ilçesinde Ayten Keklik'i (17) önce bıçaklayıp, sonra da boğazını sıkarak...
Kılıçdaroğlu: Kimlik üzerinden politika yapılamaz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat ve Seda...
Erdoğan’dan Ayasofya açıklaması: İbadete açılmasının faturası çok ağır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'daki saldırılara ilişkin, "50 Müslüman orada şehit...
Dışişleri’nden Hollanda’daki saldırıya ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hollanda'nın Utrecht kentinde bugün meydana gelen saldırıyı, faili...
Mansur Yavaş: Trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek
Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında...