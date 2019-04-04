6.8 C
Istanbul
05.04.2019
Anasayfa GÜNCEL Çanakkale'de Ülgür Gökhan, mazbatasını aldı

Çanakkale’de Ülgür Gökhan, mazbatasını aldı

birgun.net birgun.net

Çanakkale’de, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde 4’üncü kez CHP’den belediye başkanı seçilen Ülgür Gökhan, mazbatasını aldı.

Çanakkale’de 3 dönemdir belediye başkanlığı yapan Millet İttifakı’nın adayı CHP’li Ülgür Gökhan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde 4’üncü kez belediye başkanlığını kazandı.

İlginizi çekebilir:  AKP'nin kazandığı Aksaray'da MHP'den sonuçlara itiraz

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, eşi Hale Gökhan, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan ve partililerle birlikte Çanakkale Adliyesi’ne gelerek, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakan Özden’in elinden aldı. Gökhan ile birlikte merkeze bağlı Kepez Beldesi’nin yeni belediye başkanı CHP’li Birol Arslan da mazbatasını alan bir diğer isim oldu.

‘GÖREVİMİZİ LAYIKIYLA YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ’

Mazbatayı 4’üncü kez aldığını belirten Başkan Gökhan, “Çanakkale için hayırlı olsun. İnşallah güzel hizmetler yapmak nasip olur. Sonuç itibarıyla seçim bitti. Artık kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sağlık içerisinde kentteki tüm hemşehrilerimizle beraber hiç kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden, her zaman olduğu gibi bu kentte kardeşçe yaşamak için çaba göstereceğiz. Herkese hizmet edeceğiz. Bugünden, şu dakikadan itibaren artık görev başladı. Görevimizi layıkıyla yapmaya çalışacağız. Bütün Çanakkaleli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Çünkü çok sağlıklı, güzel, huzur ve barış içerisinde bir seçim geçti. Katkı veren herkese, rakip adaylarıma, başta Sayın Ayhan Gider olmak üzere, diğer partilerin örgütlerine teşekkür ediyorum. Çanakkale’ye yakışır bir seçim geçirdik. Ne mutlu bize” dedi.

İlginizi çekebilir:  AKP Adana'yı kaybetti, cezayı çocuklara kesti: Seçimi kaybettik dönün

Adliye binasında partililerin ‘Ülgür Başkan’ sloganı ve alkışlarıyla karşılanan Başkan Gökhan, herkese desteklerinden dolayı teşekkür etti.

- Reklam -

SON HABERLER

CHP İlçe Yöneticisi: ‘Beyoğlu’nda sadece geçersiz değil, tüm oylar sayılıyor’

HABER MERKEZİ -
İstanbul İl Seçim Kurulu, İstanbul Beyoğlu'nda geçersiz oyların yeniden sayılmasına hükmetti. Beyoğlu...
Devamını Oku

Boeing, 737 MAX’te sistem hatasını kabul etti ve özür diledi

birgun.net -
Amerikan uçak üreticisi Boeing, son zamanlarda meydana gelen 737 MAX 8 kazalarında,...
Devamını Oku

İmamoğlu: 14 ilçede sayımlar bitti, fark 18.871

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, twitter hesabından oy sayımlarına ilişkin son...
Devamını Oku

Çavuşoğlu’ndan ABD’ye S-400 tepkisi: ‘Oradan almayıp buradan alacaksın’ diye dayatma müttefikliğe uymuyor

birgun.net -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin S-400 konusundaki tutumunu, "Bir ülkenin illa oradan...
Devamını Oku

‘AKP’nin tüm İstanbul’daki talepleri kabul edildi, ortada gerekçe veya delil yok’

birgun.net -
CHP'nin hukukçu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, twitter hesabı üzerinden İstanbul'da bugün...
Devamını Oku

AKP Sözcüsü: Olağanüstü durum yok, memlekette her şey yolunda

birgun.net -
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına yönelik, "Olağanüstü durum...
Devamını Oku

’15 ilçede yeniden sayım’ kararına CHP’den tepki

birgun.net -
İstanbul İl Seçim Kurulu'nun kararına CHP'den tepki geldi. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel...
Devamını Oku

Elazığ’da 5,2 büyüklüğünde deprem

birgun.net -
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem,...
Devamını Oku

Kadıköy’de İlçe Seçim Kurulu önünde AKP’lilerden provokasyon

HABER MERKEZİ -
Kadıköy İlçe Seçim Kurulu önünde AKP'li bir grup, nöbet için kapı önünde...
Devamını Oku

İstanbul’da 15 ilçede geçersiz oylar yeniden sayılacak

birgun.net -
İstanbul İl Seçim Kurulu, daha önce İlçe Seçim Kurulları tarafından yeniden sayım...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi