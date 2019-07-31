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31.07.2019
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Canan Kaftancıoğlu Seferihisar’da gençlerle buluştu

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun ‘’İradeyi Savunmak: İstanbul Seçimi Nasıl Kazanıldı?‘‘konulu konferansına gençlerin ilgisi yoğun oldu. Kaftancıoğlu’nun konuşmasını gerçekleştirmesinin ardından soru cevap şeklinde devam eden konferans katılımcılar adına verimli bir söyleşi havasında gerçekleşti.

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu konuşmasında özellikle 23 Haziran İstanbul seçimleri ile yazılan başarı hikayesi içinde gençlerin yadsınamayacak etkisine vurgu yaptı.

Kaftancıoğlu ‘’Ben size akıl veren, size yol gösteren, size direktif veren, öğreten bir il başkanı değil tam tersi sizden öğrenen, sizden aldıklarımı topluma yansıtan ve sizlerle birlikte mücadele eden il başkanı olmak istiyorum.
İstanbul seçim döneminde dikkat ettiğimiz şeyler arasında ilk olarak kim olursa olsun kişiler üzerinden değil, ilkeler üzerinden hareket edeceğiz. Mümkün oldukça ilkelere bağlı kalacağız. İkincisi siyasete bence diye cümleye başlayan, her konuda bilgisi olan, her konuda uzman olduğunu düşünen ve buna inanan öyle olduğunu zanneden ve her şeyde kendi söylediğini en doğru olduğuna inanan bir siyasi anlayışına değil, bunun yerine bana göre böyle diyen, doğruyu bulmak için metodik çalışmayı, bilmese bile öğrendiğinde uygulayan, doğruya ulaşmak için hangi kanalları kullanabileceğini bilen ama her şeyden önce elbette duygularıyla hareket eden akıl ve bilimden referans alan bir anlayış ve mekanizmayla biz İstanbul seçimlerine hep birlikte hazırlandık. Bu başarı hepimizin, bundan sonrada bu doğrultuda örgütçe sizlerle çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.

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