20.8 C
Istanbul
23.05.2019
Anasayfa GÜNCEL YSK'nin gerekçeli kararına CHP'den ilk tepkiler

YSK’nin gerekçeli kararına CHP’den ilk tepkiler

birgun.net birgun.net

31 Mart seçimini iptal eden YSK’nin gerekçeli kararı açıkladı. 250 sayfadan oluşan kararda YSK, İstanbul seçimlerinin iptali için 2 gerekçe öne sürdü. Bunlardan birincisi 754 sandıkta yasaya rağmen sandık başkanlarının görevlendirilmesi ve 108 sandıkta sayım döküm cetvelinde imza bulunmaması gösterildi.

Kararın ardından Halk TV’de açıklamalarda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Türkiye hukuk ayıbı yaşıyor. Bugüne kadar yapılmış olan bütün seçimlerden farklı hiçbir şey olmamıştır. Tek farkı bu seçimlerde AKP kaybetmiştir. Bu nedenle bu karar çıkarılmıştır. Bir avuç kişi bu kararı aldırtmıştır. Vatandaşlarım adına çok üzülüyorum ama kimse merak etmesin biz bu seçimleri yeniden kazanacağız.” dedi.

‘YSK KARAR DEĞİL, AKP’NİN İTİRAZ DİLEKÇESİNİ YAYINLAMIŞ’

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat YSK’nin gerekçeli kararına ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, ”YSK gerekçeli karar değil, AKP itiraz dilekçesini yayınlamış bunun için 16 gün beklemeye gerek yoktu. #HerŞeyÇokGüzelOlacak” ifadelerini kullandı.

TANRIKULU: SEÇMEN İRADESİ GASP EDİLMİŞTİR

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, YSK’nin gerekçeli kararına ilişkin, “YSK kararı 250 sayfa, 200-211 sayfalarda çoğunluk görüşünün iptal gerekçesi, 211-250 sayfalar arasında ise 4 üyenin ayrı ayrı muhalefet görüşü var. Açık olan şudur; İstanbul’da seçmen iradesi ve seçim sonuçları YSK tarafından GASP edilmiştir. Başka bir izahata gerek yoktur.” değerlendirmesini yaptı.

TANAL: 44 SAYFALIK DİLEKÇEYE, 250 SAYFALIK KARAR

CHP İstanbul Mahmut Tanal da karara ilişkin, ”Ak partinin YSK yaptığı 44 sayfalık dava dilekçesine karşılık YSK 250 sayfalık karar yazması bir ilk… Tamamen bir kılıf uydurmadır…” paylaşımında bulundu.

”UTANMADAN BU KARARI 18 GÜN BEKLETİP YAPTILAR”

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’in açıklaması şu şekilde:

”Gerekçeli karar sadece 12 sayfa 38 sayfa muhalefet şerhi yazılmış. Kararın 12 sayfası AKP’nin başvurusu, 86 sayfası ilçe secim kurullarına giden, 102 sayfası ilçe seçim kurullarından gelen yazılardan oluşuyor. Bir de utanmadan bu kararı 18 gün bekletip, algı operasyonu yaptılar.”

İlginizi çekebilir:  Kılıçdaroğlu: Siyasal iktidarın kendi militanı haline gelen bir TRT'yle karşı karşıyayız

- Reklam -

SON HABERLER

FETÖ gitti yurtları vakıflara geçti: Öğrenciler kıskaçtan kurtulamıyor

birgun.net -
Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yükseköğretim öğrenci yurtlarının sayısı 2017 yılından 2018...
Devamını Oku

11 yılda 108 bin ‘tarihi eser kaçakçısı’na dava

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
11 yılda tarihi eserleri tahrip eden ve yasa dışı yollarla temin ettiği...
Devamını Oku

Dereler özgür aksın: Köylüler Galanima Deresi için eylem yaptı

birgun.net -
Trabzon’un Düzköy ilçesindeki Galanima Deresi üzerinde yapılmak istenen HES projesine köylüler tepki...
Devamını Oku

Nükleer şakaya gelmez

ÖZGÜR GÜRBÜZ -
Gündeme bomba gibi düşen Akkuyu Nükleer Santralı’nın temelinde çatlaklar oluştuğu haberi Türkiye...
Devamını Oku

Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’nun konuk olduğu Tarafsız Bölge programına ilişkin açıklama

birgun.net -
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, iki gün önce Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu Tarafsız...
Devamını Oku

Meteoroloji’den toz taşınımı uyarısı

birgun.net -
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey Ege'den başlayarak Karadeniz'in iç kesimleri ile...
Devamını Oku

Bakanlık onayladı, Söğütlüçeşme gar oluyor: Yeşil alana beton!

HABER MERKEZİ -
İstanbul’un ana ulaşım hatları olan metrobüs, Marmaray, hızlı trenin kesiştiği Kadıköy Söğütlüçeşme,...
Devamını Oku

Tsitsekun!

birgun.net -
Başlıktaki sözcük, 7 Ekim 1992’de onu konuşan son kişinin de ölümüyle yok...
Devamını Oku

Rabia adalet arayan herkesin sesi oldu

Uğur Şahin -
Giresun’un Eynesil ilçesinde 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümünün üzerinden 13...
Devamını Oku

Kanserli çocuklar rahatlıkla oynayabilecek

birgun.net -
Gülmenin gücüne inanarak ciddi hastalıklar ve travmalar nedeniyle yaşıtlarıyla birlikte oyun oynayamayan...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi