Canavarlıktan insanlık çıkarmak…

Yeni Zelanda’da, adı anılmaya değmez bir faşistin, iki camide namaz kılan Müslümanları hedef alarak 50’sini katlettiği canavarlık, insanlık ve siyasal liderlik açısından derslerle dolu.

Bir tarafta, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in “adını asla anmayacağım” dediği faşistin canavarlığı, öte yanda Ardern’in ve Yeni Zelanda halkının olay karşısındaki tutumu.

Devlet radyo ve televizyonu, saldırıdan sonraki ilk cuma namazı ezanını canlı yayımlandı. Başbakan Ardern başını örterek parkta kılınan Cuma namazına katıldı. Orada; “Muhammed Peygamber der ki; ‘karşılıklı şefkat, merhamet ve sempatileri ile inananlar tek bir beden gibidir. Vücudun herhangi bir kısmı acı çekerse, tüm vücut acı hisseder.’ Yeni Zelanda’da sizinle. Yasta, biz biriz.”, diyerek yaralı kalplere seslendi.

Yeni Zelandalı kadınlar, yaşamını yitirenlere ve Müslümanlara destek için “gururla başörtüsü taktılar”.



Başta Başbakanları, Yeni Zelandalılar saldırının hedefindekileri samimiyetle kucakladılar. Ardern, böylesi bir krizin ancak samimiyetle ve empatiyle yönetilebileceğinin en güzel örneğini verdi.

O sırada, burada, AKP’nin seçim kampanyası mitinglerinde, izlenmesi ve izlettirilmesinin toplum ve birey sağlığı açısından sakıncalı olduğu su götürmez canavarlık görüntüleri ajite olmuş kalabalıklara izlettiriliyordu!

Bir yandan onlar izlettirilirken, öte yandan da Çanakkale Şehitlerini Anma Günü’nde, Erdoğan faşistin canavarlığına cevaben; “Dedeleriniz geldiler, burada olduğumuzu gördüler. Sonra kimi ayakları üzerinde, kimi tabutlarda geri döndüler. Şayet aynı niyetle gelecekseniz sizi de bekleriz” diyordu.

Erdoğan meydanlarda, Yeni Zelanda yasalarına göre faşist katilin 15 yıl hapis yatacağını ilan edip; “50 Müslüman’ın hayatı bu kadar ucuz mu?” derken, İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısına katılan Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, faşist katilin, “ömrünün sonuna kadar tek başına bir hücrede kalacağını” söylüyordu!

İçeride “beka sorunu” olarak görülerek yürütülen seçim kampanyasında, her ne kadar sözlerin ucu sonunda muhalefete bağlansa ve muhalefet kazanırsa Türkiye’nin zayıflayarak bu tür saldırılara hedef haline geleceği mesajı verilse de, Avustralya ve Yeni Zelandalılar bu sözleri üzerlerine alındılar! Hiç yoktan bir krizimiz daha oldu.

Erdoğan’ın sözlerinin yol açtığı “krizi” de, Avustralya’da büyükelçimizi çağırarak ve İİT toplantısına gelen Yeni Zelandalı Bakan Peters aracılığı ile “aşmaya çalıştılar.”

Her nedense, Peters’in “Yeni Zelanda’da biz hâlâ Atatürk’ün bağışlayıcılığı üzerinden düşünüyoruz” deyip, Türkiye’den de bunu beklediklerini de ekleyerek mesaj verdiği basın toplantısı TRT World’de İngilizce yayınlandı ama Türkçe haber kanallarında verilmedi!

Mustafa Kemal’in 1934’te; “Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar. Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. … Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar. Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır” sözleri de bir felaketten insanlık çıkarmanın mükemmel örneklerindendi.

Şimdi, içeride de dışarıda da “sulh” diyen yaklaşıma boş vermiş ve bir “göze göz” söylemi üzerinden ilerleme halindeyiz. Oysa, Ghandi ne güzel söylemişti; “Göze göz, bütün dünyayı kör eder.”

Bize her şey karanlık görünüyorsa, biraz da bundan!