22.03.2019
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‘Cansız beden buldum’ ihbarı yapan kişi cinayet zanlısı çıktı

birgun.net birgun.net

Konya’da, arkadaşını evinin bahçesinde cansız beden bulduğu ihbarını yapan kişi, cinayet zanlısı çıktı.

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Alınan bilgiye göre, Çumra ilçesine bağlı Türkmenkarahüyük Mahallesi’nde yaşayan Mustafa K. 112 Acil Servis’i arayarak, Veysel Akman’ı (42) evinin bahçesinde ölü bulduğu ihbarını yaptı.

İhbarın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, olay yerinde yaptığı ilk incelemede Akman’ın başında darp izi olduğunu belirledi.

Ekipler, ihbarı yapan Mustafa K. (45) ile beraberindeki M.S. ve B.K’yi gözaltına aldı.

Şüpheli Mustafa K’nin jandarmadaki ifadesinde, kendisine bir miktar borcu bulunan Akman’la akşam alkol aldıklarını, parayı istemesi üzerine alkolün de etkisiyle kavga ettiklerini ve başına sert bir cisimle vurduğunu, ardından evin bahçesinde bulunan köpek kulübesinin önüne attıklarını söylediği öğrenildi.

Şüphelilerinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

KaynakAA / DHA

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