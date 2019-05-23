Çapa makinesine bacaklarını kaptıran çiftçi yaşamını yitirdi

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde fındık bahçesinde çalışırken çapa makinesine bacaklarını kaptıran 49 yaşındaki Saim Erek isimli çiftçi yaşamını yitirdi.
Olay, ilçenin Gümüşoluk Mahallesi’nde 22 Mayıs’ta meydana geldi. Fındık bahçesinde çapa motoru ile çalışan Saim Erek, bacaklarını motorun bıçak kısmına kaptırdı.
Fındık bahçesinden gelen sesler üzerine olay yerine giden yakınları Erek’in beline kadar motora sıkıştığını gördü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erek’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, Erek’in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Kocaali Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Hastanede yapılan otopsi sonrasında hayatını kaybeden 2 çocuk babası Erek’in cenazesi, Gümüşoluk Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.