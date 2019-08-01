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01.08.2019
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Caretta Caretta alanında drift atan sürücüye 60 bin TL para cezası

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Antalya’nın Kumluca ilçesinde caretta carettaların üreme alanında drift yaparak, koruma kafesleri ile yuvalara zarar veren sürücüye rekor bir ceza verildi. Daha önce ehliyetine el konulup bin 110 TL trafik cezası verilen sürücüye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından da “biyolojik çeşitlilik ile bu çeşitliliği barındıran ekosistemin korunması”na ilişkin maddeyi ihlal ettiği gerekçesiyle 60 bin 163 TL, 4 yuvayı bozduğu için de 400 TL para cezası verildi.

Kumluca ilçesinde 20 Temmuz cumartesi günü, 3 genç cip ile sahildeki caretta kaplumbağalarının üreme alanlarında drift yaptı. Kumluca ilçesi Kum Mahallesi Obalar mevkisinde deniz kenarında ciple drift yapan gençleri gören Şehabettin Yaşar (75), gençleri, bu alanın caretta üreme alanı olduğunu bu yüzden kumsalda araç kullanmamaları gerektiği konusunda uyardı. Gençler Şehabettin Yaşar’a küfür ve hakaret etti daha sonra da yaşlı adamı darp etti.

Olayın hemen ardından bölgede inceleme yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri, hazırlamış oldukları raporu tamamladı. E. Y. isimli sürücüye müdürlük tarafından “Çevrenin korunması amacıyla doğal çevreyi oluşturan biyolojik çeşitlilik ile bu çeşitliliği barındıran ekosistemin korunması esastır” maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 60 bin 163 TL ceza verildi. Sürücüye ayrıca 4 yuvayı bozdukları gerekçesiyle de 400 TL para cezası kesildi.

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