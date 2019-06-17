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17.06.2019
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Caretta caretta sahilini tarla gibi sürenler ortada yok

Nesli tehlike altındaki caretta caretta türü kaplumbağaların Akdeniz'deki en büyük yuvalama alanı olan Belek Turizm Merkezi'nin Boğazkent kısmında, yaklaşık 1000 metrelik sahilin iş makineleri ve traktörlerle tarla gibi sürülerek düzleştirilmesi sonucu 50 yuvanın yok olduğu alanda inceleme yapıldı. Belediye Başkanı Enver Aputkan, sahilde belediyenin kesinlikle bir çalışması olmadığını söyledi. Kaymakam Haluk Şimşek de konuyu araştırıp, sorumlularını ortaya çıkaracaklarını belirtti.

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Fotoğraf: DHA

Antalya’nın Serik’e bağlı Belek sahillerinde bulunan caretta caretta kaplumbağalarının yuvalama alanlarından Özel Çevre Koruma Bölgesi Boğazkent bölgesindeki 2 noktada yaklaşık 1000 metrelik kısım, ağır iş makineleri ve traktörlerle tarla gibi sürülerek, yumurta bırakılmış işaretli 50 yuva yok edildi. Serik Kaymakamı Haluk Şimşek ve Serik Belediye Başkanı AKP’li Enver Aputkan, bozulan sahili inceledi. İnceleme sonucunda, sahilde iş makineleriyle çalışma yapıldığı belirlendi.

‘Belediyemiz bu konuda hassastır’

Belediye Başkanı Enver Aputkan, “Bizim burada böyle bir çalışmamız yok. Serik Belediyesi, Ekolojik Araştırma Derneği ve BETUYAB ile Kadriye, Belek ve Boğazkent sahillerinde uzun yıllardan bu yana caretta caretta türü kaplumbağa için çalışma yapılmaktadır. Belediye olarak da destek verilmektedir. Bu bizim hassas olduğumuz bir konudur. Belediyemizin çok hassas olduğu bir konuda ismimizin geçmesinden büyük üzüntü duyuyorum. Boğazkent’te kuşların ve caretta carettaların korunmasıyla ilgili belediye meclisimizin kararı var. Caretta caretta kaplumbağalarının kuluçka dönemlerinde korunması için havai fişeklerin atılmama kararımız var. Tekrar ediyorum burada kesinlikle belediyemiz tarafından bir çalışma ve temizlik yapılmadı. İlgili birimlere de sordum böyle bir şey yok. Belediye başkanlığım dönemimde böyle bir talimat vermedim” dedi.

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‘Duyarlı vatandaşlar bizleri aramalı’

Kaymakam Haluk Şimşek de olayı duyduktan sonra belediye başkanı ile diğer yetkilileri arayıp, bilgi aldığını belirterek, “Şu ana kadar bir sonuç çıkmadı. İlçemiz sahilleri, caretta carettaların önemli bir yuvalama alanıdır. Bu bölgede bu tür olaylarla ilgili bir sorun yoktu. Burada çalışma yapılırken, vatandaşlar haber verselerdi müdahale ederdik. Konuyu araştırıp, en yakın sürede ortaya çıkaracağız. Bizim tek isteğimiz, bu tür çalışmalar yapıldığında duyarlı vatandaşlarımızın bizleri aramalarıdır. Bozulan caretta caretta yuvalarından kurtarabildiğimiz kadarını kurtarmaya çalışacağız” diye konuştu.

Bozulan yuvaların bulunduğu alandaki incelemeye İlçe Emniyet Müdürü Zafer Karaaslan, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu ile Boğazkent Muhtarı Mehmet Çimen de katıldı.

Sahil tarla gibi sürüldü, 50 caretta carettası yuva yok oldu
Kaynak:DHA

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