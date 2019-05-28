Carettaların yuvalama alanında festival: Doğayı festivale değişmeyin

Mersin’in merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi’ndeki 100. Yıl Tabiat Parkı’nı ihaleyle kiralayan işletme, 5-7 Haziran 2019 tarihleri arasında ‘Mersin Pop Fest’ etkinliği düzenlemeye hazırlanıyor.

100. Yıl Tabiat Parkı ise deniz kaplumbağalarının milyonlarca yıldır yumurtalarını bıraktıkları dünyanın ender kumsallarından biri olma özelliğini taşıyor.

Festival alanı için iş makineleriyle kumsalda çalışma yapılması, ışık ve gürültünün caretta caretta ile yeşil deniz kaplumbağalarının yumurtlamalarına ve yuvalama alanlarına zarar verecek. Yaşam savunucuları, bu nedenle festivalin iptal edilmesini talep ediyor.

ZARAR GÖRMEME İHTİMALİ YOK

Uzun yıllardır 100. Yıl Tabiat Parkı’nda deniz kaplumbağaları ile ilgili çalışmalar yapan Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKUYAM) Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene de festivalin başka bir alanda yapılması için çağrıda bulundu: “Deniz kaplumbağalarının üreme mevsiminin başladığı dönemdeyiz. 2018’de burada 249 yuva tespit etmiştik. Bu inanılmaz bu rakam. Şu anda ise buradaki yuva sayısı 52. Bir de bu alanın en önemli özelliklerinden biri şu; hem caretta caretta hem de yeşil deniz kaplumbağaları bu alana yuva yapıyor. Tabi alanda düzenleneceği için bu kumsalın zarar görmememe ihtimali yok maalesef. Çünkü anaçlar çıkacak. Nasıl çıkacaklar? Üç gün sürecek bir festival bu, 5-7 Haziran arasında gerçekleşiyor. 5 Haziran aynı zamanda Dünya Çevre Günü.”

İlginizi çekebilir: 26. İstanbul Caz Festivali genç cazcılarını seçti

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, kentte gündem yaratan festival ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesi verdi.

Antmen, önergesinde Bakan Kurum’un şu sorularına cevap istedi:

• Caretta Carettalar için büyük bir tehdit olan bu etkinliği iptal edecek misiniz? Konuyla ilgili ne zaman harekete geçilecektir? Bu doğa katliamına dur diyecek misiniz?

• Nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Caretta Caretta’ların soylarının devamı, güvenli üreme ve doğal koşullarda yaşamaları için hangi çalışmalar yürütülmektedir?