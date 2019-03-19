19.03.2019
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Çareyi Şanzelize’yi kapatmakta buldu

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, aylardır devam eden Sarı Yelekler gösterilerinin gerçekleştiği Şanzelize Caddesi’nde tüm gösterilere yasak getirmeye hazırlandığı belirtildi.

Reuters’ın haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Macron, dünyaca ünlü Şanzelize Caddesi üzerindeki tüm gösterileri yasaklamayı planlıyor. Cadde, aylardır devam eden Sarı Yelekler gösterilerinin de önemli merkezlerinden biri haline dönüşmüştü. Geçen hafta gerçekleşen gösterilerde protestoculardan bazıları caddenin ünlü restoranlarından Fouquest’i, gazete bayilerini ve lüks giyim mağazası Longchamp’i ataeşe vermişti.

Macron’un olası bir yasaklama kararına Fransız muhalefetinin nasıl tepki vereceği merak ediliyor. Fransa’da akaryakıt vergisine karşı başlayıp sistem karşıtlığına dönüşen gösteriler Kasım ayından beri devam ediyor.

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