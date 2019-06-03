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03.06.2019
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Cargill işçisi kararlı: Kazanacağız!

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ABD’li gıda tekeli Cargill’in Bursa’daki fabrikasında sendikalı oldukları için işten atılan 14 işçi, bir bayramı daha direnişle karşılıyor. Bugün direnişin 412’nci günü.

Direniş çadırındaki dayanışma da sürüyor. İşçilerin üyesi olduğu Tekgıda-İş Sendikası’nın Bursa ve Mustafakemalpaşa Şube Başkanları geçen hafta işçileri ziyaret etti. Topladıkları yardımları işçilere teslim eden sendikacılar, birlik beraberlik mesajı verdi.

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BEDEL ÖDEMEYİ GÖZE ALDIK

Öte yandan işçiler, direnişlerinin 410’uncu gününde bir mektup yayımlayarak ne olursa olsun mücadeleye devam edeceklerini duyurdu. Mektupta neden direnişte olduklarını anlatan işçiler, şu ifadeleri kullandı: “Bu direniş artık lokal olarak yalnızca Cargill mücadelesi olmaktan çıktı. Tüm işçi sınıfı, emek dostları bizi sahiplendi ve destekliyor. Bu haklı, onurlu direniş kazanıldığında Türkiye işçi sınıfının üzerindeki ölü toprağı kalkacak, direnince neler yapılabildiğini herkes görecek.

Bizler bir umut ışığı arayan işçi kardeşlerimize ışık olacağız, açtığımız yol vazgeçen işçilere tekrar umut olacak. Bizler bu direniş için bedel ödemeyi göze aldık, ödemeye de devam edeceğiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

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