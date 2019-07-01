Carola Rackete’ın ev hapsine alınmasına tepki büyüyor: Hayat kurtarmak suç değil

Akdeniz’de kurtardığı göçmenleri karaya çıkarabilmek için izinsiz olarak İtalya’nın Lampedusa Limanı’na yanaşan Sea-Watch 3 gemisinin kaptanı Carola Rackete‘ın gözaltına alınması İtalyan hükümetine yönelik tepkilere neden oldu. Dünyanın dört bin yanından yüz binlerce sosyal medya kullanıcısı #freeCarolaRackete, #freeCarola hashtag’i ile “Hayat kurtarmak suç değil” dedi. Almanya merkezli Sea Watch örgütüne ait, Hollanda bandıralı geminin Alman vatandaşı kaptanı Carola Rackete, 16 gün boyunca güvenli bir liman açılması talebine yanıt gelmemesi üzerine önceki gün sabaha karşı izinsiz olarak limana yanaşmıştı. Rackete, geminin limana girişini engellemeye çalışan “bir savaş gemisine direnmek” suçlamasıyla gözaltına alındı ve ardından ev hapsine alındı. Göçmenleri taşıyan gemiye liman izni verilmemesi ve kaptanın gözaltına alınması, İtalya’nın göç karşıtı popülist hükümetinin eleştirilmesine yol açtı.

İnsani bir görev

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, İtalya’nın Akdeniz’de göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşlarının suçlu gibi gösterilmesini eleştirerek “İnsan hayatı kurtarmak insani bir görevdir, kriminalize edilemez” dedi. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, İtalya’nın kapalı liman politikasının deniz hukukunu ihlal ettiğini söyledi.

‘Ders alacak değiliz’

Göçmenleri kurtarma çalışmaları yürüten STK gemilerine İtalyan limanlarını kapama politikasının mimarı Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise bu tepkilere şu sözlerle yanıt verdi: “Hiç kimseden, özellikle de Fransa’dan ders alacak değiliz. İtalya deniz hukukunu ihlal ediyor diyorlarsa kendileri neden Marsilya limanını açmıyorlar?”

Kaptan Avrupa’yı tutarsızlığıyla yüzleştirdi

Le Monde, kaptan Carola Rackete’nin geminin rotasını Lampedusa Adasına kırma kararını savunarak “Sea Watch 3’ün kaptanı Rackete Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurup başarısız olunca limana yanaşma kararı alarak, Avrupa’yı yıllardır tutmadığı sözlerle ve bulduğu bahanelerle yüzleştirdi. Ve bir emre itaat etmeyerek – ki bu emir kurtarılan kazazedeleri Libya kıyılarına götürmek gibi sözde yasal bir emirdi- herkese uluslararası anlaşmaları ve gerçekleri hatırlattı. Evet, denizde kazazedeleri kurtarmak herkesin yükümlülüğüdür”

Türkiye’den destek

Türkiye kamuoyundan da kaptana yoğun destek vardı. Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Carola’ya özgürlük” diyerek “Sea Watch 3 adlı göçmen kurtarma gemisinin Almanyalı kaptanı. İtalya İçişleri Bakanı Salvani’nin talimatıyla gözaltına alındı. “Suçu” ise, bir haftadır Akdeniz`de bulunan göçmenleri, gemisine alarak boğulmaktan kurtarmak” ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Sea-Watch 3 gemisinin 12 Haziran’da yaptığı kurtarma operasyonunda, Libya’dan denize açılan 53 göçmen kurtarılmıştı. 2 hafta kadar İtalya açıklarında uluslararası sularda bekleyen gemi, liman açılması taleplerinin karşılık bulmaması üzerine geçen Çarşamba günü izinsiz olarak İtalyan kara sularına girmişti. Sea-Watch 3’teki 13 kişi tıbbi yardıma ihtiyaç duydukları için tahliye edilirken diğer 40 göçmen ve 22 mürettebat 16 gün boyunca denizde akıbetlerinin belli olmasını beklemişti. 16 günlük bekleyişin sonunda Kaptan Rackete, gemideki durumun gittikçe ağırlaştığı ve intihar vakaları yaşanması riski bulunduğu gerekçesiyle izni olmasa da Lampedusa limanına yanaşmıştı.