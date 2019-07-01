26.2 C
Istanbul
01.07.2019
Anasayfa DÜNYA Carola Rackete’ın ev hapsine alınmasına tepki büyüyor: Hayat kurtarmak suç değil

Carola Rackete’ın ev hapsine alınmasına tepki büyüyor: Hayat kurtarmak suç değil

Kurtardığı göçmenleri karaya çıkarabilmek için izinsiz olarak İtalya’nın Lampedusa Limanı’na yanaşan Sea-Watch 3 gemisinin kaptanı Carola Rackete’a ev hapsi verilmesine tepki büyüyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass: İnsan hayatı kurtarmak insani bir görevidir.

birgun.net birgun.net

Akdeniz’de kurtardığı göçmenleri karaya çıkarabilmek için izinsiz olarak İtalya’nın Lampedusa Limanı’na yanaşan Sea-Watch 3 gemisinin kaptanı Carola Rackete‘ın gözaltına alınması İtalyan hükümetine yönelik tepkilere neden oldu. Dünyanın dört bin yanından yüz binlerce sosyal medya kullanıcısı #freeCarolaRackete, #freeCarola hashtag’i ile “Hayat kurtarmak suç değil” dedi. Almanya merkezli Sea Watch örgütüne ait, Hollanda bandıralı geminin Alman vatandaşı kaptanı Carola Rackete, 16 gün boyunca güvenli bir liman açılması talebine yanıt gelmemesi üzerine önceki gün sabaha karşı izinsiz olarak limana yanaşmıştı. Rackete, geminin limana girişini engellemeye çalışan “bir savaş gemisine direnmek” suçlamasıyla gözaltına alındı ve ardından ev hapsine alındı. Göçmenleri taşıyan gemiye liman izni verilmemesi ve kaptanın gözaltına alınması, İtalya’nın göç karşıtı popülist hükümetinin eleştirilmesine yol açtı.

İnsani bir görev

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, İtalya’nın Akdeniz’de göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşlarının suçlu gibi gösterilmesini eleştirerek “İnsan hayatı kurtarmak insani bir görevdir, kriminalize edilemez” dedi. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, İtalya’nın kapalı liman politikasının deniz hukukunu ihlal ettiğini söyledi.

‘Ders alacak değiliz’

Göçmenleri kurtarma çalışmaları yürüten STK gemilerine İtalyan limanlarını kapama politikasının mimarı Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise bu tepkilere şu sözlerle yanıt verdi: “Hiç kimseden, özellikle de Fransa’dan ders alacak değiliz. İtalya deniz hukukunu ihlal ediyor diyorlarsa kendileri neden Marsilya limanını açmıyorlar?”

Kaptan Avrupa’yı tutarsızlığıyla yüzleştirdi

Le Monde, kaptan Carola Rackete’nin geminin rotasını Lampedusa Adasına kırma kararını savunarak “Sea Watch 3’ün kaptanı Rackete Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurup başarısız olunca limana yanaşma kararı alarak, Avrupa’yı yıllardır tutmadığı sözlerle ve bulduğu bahanelerle yüzleştirdi. Ve bir emre itaat etmeyerek – ki bu emir kurtarılan kazazedeleri Libya kıyılarına götürmek gibi sözde yasal bir emirdi- herkese uluslararası anlaşmaları ve gerçekleri hatırlattı. Evet, denizde kazazedeleri kurtarmak herkesin yükümlülüğüdür”

Türkiye’den destek

Türkiye kamuoyundan da kaptana yoğun destek vardı. Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Carola’ya özgürlük” diyerek “Sea Watch 3 adlı göçmen kurtarma gemisinin Almanyalı kaptanı. İtalya İçişleri Bakanı Salvani’nin talimatıyla gözaltına alındı. “Suçu” ise, bir haftadır Akdeniz`de bulunan göçmenleri, gemisine alarak boğulmaktan kurtarmak” ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Sea-Watch 3 gemisinin 12 Haziran’da yaptığı kurtarma operasyonunda, Libya’dan denize açılan 53 göçmen kurtarılmıştı. 2 hafta kadar İtalya açıklarında uluslararası sularda bekleyen gemi, liman açılması taleplerinin karşılık bulmaması üzerine geçen Çarşamba günü izinsiz olarak İtalyan kara sularına girmişti. Sea-Watch 3’teki 13 kişi tıbbi yardıma ihtiyaç duydukları için tahliye edilirken diğer 40 göçmen ve 22 mürettebat 16 gün boyunca denizde akıbetlerinin belli olmasını beklemişti. 16 günlük bekleyişin sonunda Kaptan Rackete, gemideki durumun gittikçe ağırlaştığı ve intihar vakaları yaşanması riski bulunduğu gerekçesiyle izni olmasa da Lampedusa limanına yanaşmıştı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,076AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Game Of Thrones yazarı George R.R. Martin, final bölümünü beğenmeyenlere kızdı: Delilik

birgun.net -
Game of Thrones dizisine uyarlanan Buz ve Ateşin Şarkısı (Song of Ice...
Devamını Oku

DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri: Mesele bina değil eğitim

birgun.net -
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) ve Konservatuvar öğrencilerinin,...
Devamını Oku

Bodrum’da yangın

birgun.net -
Bodrum'da, otluk alanda, yangın çıktı. Orman ekipleri yangını söndürmek için havadan ve...
Devamını Oku

Öztrak: Türkiye’nin tek adam rejiminden kurtulması şarttır

birgun.net -
CHP Parti Meclisi (PM), 31 Mart ve yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı...
Devamını Oku

Benzine yine zam!

birgun.net -
Seçimlerin ardından bir zam da benzine geldi.
Devamını Oku

Cami kubbesindeki leylekler elektrik akımına kapıldı

birgun.net -
Bingöl'de cami kubbesindeki yuvalarında elektrik akımına kapılan leyleklerden erişkin olan çift yaşamını yitirirken, 5...
Devamını Oku

HDP’den Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyareti

birgun.net -
HDP'li isimler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyareti gerçekleştirdi.
Devamını Oku

Hong Kong’da eylemciler meclisi bastı

birgun.net -
Hong Kong'da eylemciler yerel idarenin meclisini basarak binayı işgal etti. Hong Kong'un...
Devamını Oku

İBB’den ulaşım çilesine önlemler

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüsündeki çalışma nedeniyle oluşan...
Devamını Oku

Japonya’da ticari amaçlı balina avı yeniden başladı

birgun.net -
Japonya'da uluslararası tepkilere rağmen ticari amaçlı balina avcılığı yeniden başladı.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi