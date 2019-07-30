CAS’tan Trabzonspor’a ret

CAS, Trabzonspor’un FIFA’nın Disiplin Kurulu kararına ilişkin temyiz başvurusunu reddetti.

Fenerbahçe Kulübü ise, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS) Trabzonspor kararı sonrası, “Bu sonuçla Fenerbahçemizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu ‘bir kez daha’ tescillenmiştir” açıklamasını yaptı.

Sarı-lacivertli kulüp resmi internet sitesinden konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Trabzonspor Kulübü’nün 2010-2011 sezonuna ilişkin iddialarda bulunarak TFF, FIFA ve Kulübümüz aleyhine CAS nezdinde açmış olduğu dava, CAS tarafından reddedilmiştir. Bu sonuçla Fenerbahçemizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu ‘bir kez daha’ tescillenmiştir. Tüm camiamızın ve spor kamuoyunun bilgisine sunarız.”