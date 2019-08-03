Çatık kaşlı portresini gören Yıldırım: Bu herhalde seçim sonucu açıklanırken yapılmış

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olan eski başbakan Binali Yıldırım, Erzincan’da esnaf ziyareti yaparken portresine verdiği tepki dikkat çekti.

Yıldırım’ın kentteki bakırcıları ziyaretinde girdiği bakırcı dükkanında bakır tabağı önüne alarak işleme yapmaya çalıştı. Yıldırım’a ayrıca kendi portresinin çizili olduğu bakır tabak hediye edildi.

Çatık kaşlı portresini gören Yıldırım, “Ya ben böyle çatık kaşlı mıyım? Bu herhalde seçim sonucu açıklanırken yapılmış” tepkisi verdi.

Yıldırım’a bir bakır ustası ve ressam olan Yusuf Babaoğlu tarafından çizilen portresi hediye edildi.