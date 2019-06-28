Çatıya bağlanan köpek sıcaktan yaşamını yitirdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, evin çatısına zincirle bağlanan ve sıcak hava nedeniyle zorluk çektiği görülen pitbull cinsi köpeğin, yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Antalya Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, pitbullun sahibi için gerekli işlemlerin başlatılması amacıyla kurumlara dilekçeyle başvurduklarını söyledi.

Manavgat’ın Yayla Mahallesi’ndeki 2 katlı evin çatısında yaklaşık 1 hafta önce pitbull cinsi köpeğin zincirle bağlandıktan sonra yaşadığı zor anlar, cep telefonu kamerasına yansımıştı. Bunaltıcı sıcaktan korunmak için gölgeye sığınmaya çalışan köpeğin, zincirinin kısa olması nedeniyle bunu yapamadığı görülmüştü. Köpek, plastik su kabını da devirince susuz kaldı. Bir süre inleyen köpek, zincirinin yetiştiği yere yüzükoyun uzandı. Görüntülerin yayılmasının ardından hayvanseverler harekete geçti.

‘SAHİBİ BİR DAHA HAYVAN BESLEMESİN’ DİLEKÇESİ

Antalya Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, köpeği bulunduğu yerden almak için girişimlerde bulunduklarını; ancak hayvanın yaşamını yitirdiğini öğrendiklerini söyledi.

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Sahibinin, köpeğinin cansız bedenini poşete koyarak, çatıdan aldığını belirten Yanık, Antalya’da çatıda hayvan beslemenin doğru olmadığını aktardı. Özellikle yaz aylarında hava sıcaklığının çok yüksek olduğu kentte çatıda beslenen köpeklerin ölümüne davetiye çıkarıldığını vurgulayan Yanık, pitbullun sahibi için gerekli işlemlerin başlatılması amacıyla kurumlara dilekçeyle başvuru yaptıklarını açıkladı. Yanık, “Bu ölüme sebep olan kişinin ilgili yasalar çerçevesinde ceza almasını ve bir daha hayvan beslememesine yönelik girişimlerimiz var” dedi.