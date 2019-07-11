‘Ciao bella’ya öfkelenen bekçiler, barda havaya ateş açtı!

İstanbul Beşiktaş’ta, eğlenmek için lüks bara giden 2 gece bekçisi, ‘Çav Bella’ şarkısının çalınmasına öfkelenip havaya ateş edince açığa alındı.

Sabah’ın haberine göre; Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gece bekçileri M.Ö.A ve T.K., yanlarına arkadaşları M.C.’yi de alarak geçtiğimiz pazar akşamı Bebek sahilindeki lüks bir bara gitti. Barda ilerleyen saatlerde “Çav Bella” şarkısı çalmaya başladı.

ÇAV BELLA’YA KIZIP ATEŞ AÇTILAR

Şarkının çalınmasına öfkelenen bekçiler, bar yetkilisi A.C. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında 2 bekçi, beylik tabancalarını çıkartarak birer el ateş etti. Barda büyük bir korkuya neden olan bekçiler ve arkadaşları gözaltına alındı.

Bekçiler ve arkadaşları M.C, haklarında yapılan adli işlemin ardından serbest bırakıldı. Ancak bekçiler, haklarında başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı.